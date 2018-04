PlUSIEURS ENDROITS OÙ SE RECHARGER

Un véhicule électrique peut « faire le plein » dans une plus grande variété de points de service qu'un véhicule à essence. Pour ce dernier, le seul point de ravitaillement possible est la station-service. Pour un véhicule électrique, au moins trois points de ravitaillement différents existent : le domicile, le travail et le réseau de recharge public. Dans ce dernier cas, le conducteur peut compter sur le Circuit électrique, le plus important réseau de bornes de recharge publiques du Québec.

FAIRE LE PLEIN À LA MAISON

Un véhicule électrique n'a pas besoin de se rendre dans une station-service pour « faire le plein » ! Recharger un véhicule électrique, c'est simple : il suffit de le brancher sur une prise de courant ou une borne à 240 volts. Ça peut se faire facilement à la maison, le soir, et au travail, le jour. En fait, plus de 90 % des recharges effectuées par les conducteurs de véhicules électriques se font au domicile et au travail. La recharge publique offerte par le Circuit électrique permet de combler les quelque 10 % restants. Ainsi, les conducteurs de véhicules électriques, ou électromobilistes, peuvent rouler l'esprit tranquille et se recharger en chemin, un peu partout au Québec.

DES SUBVENTIONS À L'ACHAT D'UNE BORNE

Engagé activement à soutenir le développement et la démocratisation des voitures électriques, le gouvernement du Québec a créé le programme incitatif Rouler électrique, qui offre aux particuliers une subvention pour l'achat et l'installation à domicile d'une borne de recharge standard à 240 volts. Cette aide financière peut s'élever jusqu'à 600 $.

TROIS TYPES DE BORNES DE RECHARGE ÉLECTRIQUE

Il existe trois types de bornes de recharge à la disposition des véhicules électriques au Québec : la prise ordinaire à 120 volts, la borne de recharge standard à 240 volts et la borne rapide à 400 volts. Tous les véhicules électriques rechargeables sont dotés d'un socle de connecteur compatible avec les prises de 120 volts et les bornes standards à 240 volts. Cependant, seuls les véhicules entièrement électriques dotés d'un socle de connecteur CHAdeMO (voitures asiatiques) ou SAE Combo (voitures américaines et européennes) peuvent se recharger aux bornes rapides à 400 volts.

LE CIRCUIT ÉLECTRIQUE

Le Circuit électrique est le premier réseau de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques du Canada et le plus important du Québec. Depuis sa création en 2012, le Circuit électrique connaît une croissance fulgurante. Le réseau compte présentement près de 1 500 bornes de recharge en service, y compris plus de 100 bornes rapides à 400 volts, et le nombre de bornes augmente sans cesse. Les bornes sont disposées stratégiquement dans plusieurs régions du Québec, dans les stationnements des nombreux partenaires du Circuit électrique. Fait intéressant à noter : le réseau offre également des bornes de recharge publiques dans l'Est de l'Ontario.

