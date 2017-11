Pour plusieurs, l'automne marque le début d'une période de réflexion liée à l'achat, à la vente, à la location ou au financement d'une propriété. Si vous faites affaire avec un courtier, prenez maintenant quelques minutes pour mieux connaître vos droits en matière de transaction immobilière.

OACIQ : tout ce que vous devez savoir

L'Organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, l'OACIQ, a pour mission d'assurer la protection du public, entre autres en veillant à ce que les courtiers aient de saines pratiques et qu'ils respectent le code de déontologie.

Ainsi, en recourant aux services d'un courtier pour acheter ou vendre votre propriété, vous pourrez bénéficier de l'expertise d'un professionnel formé et encadré par l'OACIQ. Mais mieux encore, vous serez par la même occasion protégé par la Loi sur le courtage immobilier.

« La transaction immobilière constitue l'une des étapes les plus importantes dans la vie d'une personne. Les courtiers immobiliers et hypothécaires ont des devoirs et des responsabilités régis par la Loi sur le courtage immobilier. Le rôle de l'OACIQ est d'appliquer cette loi et d'offrir des services adéquats, pour s'assurer que le public soit informé et protégé, et ce, à toutes les étapes entourant la transaction », explique Nadine Lindsay, présidente et chef de la direction de l'OACIQ.

Connaissez-vous bien votre courtier?

Le site Web de l'OACIQ propose une panoplie de renseignements pertinents et d'outils, simples et gratuits, comme les guides de l'acheteur et du vendeur. Ces outils vous sont offerts afin de vous aider à mieux visualiser et comprendre les enjeux et les étapes entourant une transaction immobilière. Par exemple, le Registre des titulaires de permis vous offre la possibilité de vérifier directement le dossier d'un courtier immobilier ou hypothécaire, entre autres pour savoir si son permis a déjà été révoqué ou suspendu.

Traitement des plaintes et assistance confidentielle

Si, en cours de route, vous avez un doute, l'équipe de l'OACIQ sera présente pour vous accompagner. Et si votre transaction immobilière s'est mal déroulée, vous pourrez porter plainte ou encore dénoncer une faute déontologique auprès du Service d'assistance au public de l'OACIQ, qui vous offrira une aide confidentielle, gratuite et disponible en ligne. Après analyse, si l'organisme est d'avis qu'une infraction a pu être commise, une requête sera alors soumise au syndic, qui déclenchera une enquête.

Des questions? L'équipe d'Info OACIQ a les réponses

Pouvez-vous annuler votre promesse d'achat? Un courtier a-t-il le droit de vous solliciter si vous vendez votre maison par vous-même? À qui parler si vous saisissez mal certaines clauses de votre contrat? Ayant reçu plus de 54 000 demandes d'information en 2016 seulement, l'équipe d'Info OACIQ a réponse à ces questions.

Quelques clics peuvent donc se transformer en investissement payant. Parce qu'avant de vous lancer dans l'aventure, il est certainement avisé de connaître le dossier du professionnel à qui vous confiez la vente, l'achat, la location ou le financement de votre propriété. Voilà pourquoi le premier conseil à suivre est de vous rendre sur le site de l'OACIQ.

Renseignez-vous maintenant sur le site de l'OACIQ