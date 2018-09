Si certains projets immobiliers se remarquent, d'autres se démarquent du lot. C'est le cas de L|L sur le Lac par le Groupe Quorum et le Groupe Marsan, dont l'engouement rapide des acheteurs est plus que légitime : emplacement exclusif, architecture haut de gamme, points de vue grandioses sur la rivière des Mille Îles et sur le terrain de golf, tout juste derrière.

L'architecture

Chacun des quatre pavillons de L|L sur le Lac abrite entre 24 et 30 condominiums et penthouses, d'une superficie de 1 520 à 3 700 pieds carrés. Parfaitement intégré à la nature environnante, l'ensemble dévoile une architecture raffinée, de qualité supérieure, que viennent rehausser une piscine à débordement chauffée, un centre de conditionnement physique et un lounge. Baigné de lumière naturelle et entouré de verdure, ce projet offre un cadre de vie paisible et recherché.

L'intérieur

Dès l'entrée d'une unité, le vaste vestibule révèle le caractère prestigieux des espaces. Une spectaculaire fenestration pleine hauteur, cadrée par des plafonds de 9 à 10 pieds, s'ouvre sur de larges horizons. Côté cuisine, matériaux nobles et rangement fonctionnel composent un mariage heureux. La salle à manger qui s'étend sur l'espace séjour, les balcons-terrasses surdimensionnés, la mezzanine aménagée dans les penthouses à aire ouverte sur deux étages : tout est soigneusement réfléchi et agencé.

L'évolution

Les travaux de construction de ce prestigieux projet progressent à un rythme soutenu. Depuis mai, plusieurs propriétaires ont pris possession des premières unités inaugurées, et profitent déjà du mode de vie unique des lieux. La deuxième phase du projet est en cours, et l'avant-dernière vient tout juste d'être amorcée.

La reconnaissance

L|L sur le Lac a remporté en 2016 le Prix Habitat Design, en plus de deux Canadian Property Awards en 2017-2018. Ces prix récompensent des projets qui se distinguent, entre autres, par l'architecture, le design et la performance en matière de gestion immobilière. « Nous sommes particulièrement fiers de ces reconnaissances, qui confirment le niveau de classe mondiale du projet », précise Maxime Laporte, directeur du développement, des ventes et du marketing chez Groupe Quorum.

Le design

À chacune des étapes, de la conception à la livraison, les créateurs du cabinet d'architectes Lemay et le designer Alain Desgagné de Innédesign ont oeuvré en étroite collaboration avec les équipes impliquées dans le développement et la promotion de ces quatre pavillons emblématiques. Grâce à l'implication de la firme Daoust Design, L|L sur le Lac offre à ses clients la possibilité de créer leur concept sur mesure, assurant un environnement intérieur personnalisé, adapté à leurs besoins.

La visite

Du lundi au mercredi, de 12 h à 18 h, et les samedis et dimanches, de 12 h à 17 h, l'espace de présentation de L|L sur le Lac vous permet de visiter deux unités témoins pour que vous puissiez apprécier la qualité du projet et constater la diversité des aménagements intérieurs.

Visites : 1300, rue Les Érables, Laval-sur-le-Lac, H7R 0G7 | 450 500-0667

En savoir plus sur ce projet d'exception

**********

À ne pas manquer!

Le jeudi 11 octobre prochain à 17 h, un événement spécial aura lieu pour dévoiler en primeur l'espace lounge, la piscine et la salle d'entraînement, ainsi que deux unités témoins, avec vues imprenables sur la rivière des Mille Îles.

Présent sur place, l'artiste et designer Jean-Claude Poitras présentera une oeuvre spécialement sélectionnée pour L|L. Les participants auront aussi l'occasion de rencontrer l'équipe de design et d'architecture derrière le L|L, soit Alain Desgagné de Innédesign et Joanne Godin de Lemay. Cocktails et bouchées seront servis.

Réservez votre place dès maintenant sur LLSURLELAC.COM ou au 450 500-0667.

Événement L|L sur le Lac Jeudi 11 octobre, de 17 h à 21 h 1300, rue Les Érables, Laval-sur-le-Lac, H7R 0G7