Les travaux de rénovation semblent souvent plus simples qu'ils ne le sont en réalité. En effet, ils sont un investissement considérable de temps et surtout, d'argent. Afin d'éviter de gaspiller ces ressources précieuses, voici quelques trucs pour prévenir les erreurs les plus courantes en matière de rénovations.

Planifiez

Le mieux vous planifiez vos rénovations, le mieux ce sera, parce que même si vous pensez avoir tout bien organisé, il risque d'y avoir des imprévus.

Quand vous planifiez mal vos rénovations, il y a deux erreurs communes qui se produisent souvent : la rénovation excessive, quand vous dépensez plus d'argent que nécessaire pour améliorer la valeur de la maison, et le non-respect des précautions, comme le fait de fermer les évents pour éviter que la poussière se répande.

Bien sûr, il se peut que tout aille sur des roulettes, mais mieux vaut prévenir que guérir!

Organisez avant d'acheter

Même si c'est un joli meuble déniché au marché aux puces qui vous a donné envie de rénover votre salle de bains, acheter avant de planifier n'est pas l'idéal. Vous pourriez vous retrouver avec un ou plusieurs meubles qui ne rentrent pas dans la pièce ou qui jurent avec votre nouveau décor. Commencez d'abord par réfléchir à l'aspect de votre maison après les rénovations, des grandes lignes aux petits détails. Ce n'est peut-être pas nécessaire de tout refaire, donc pensez aussi à ce que vous voulez préserver, par exemple les planchers ou les fenêtres, et planifiez les rénovations à partir de là.

Faites un budget pour les dépenses imprévues

Mettre en place un budget, c'est important, surtout avant de mettre la maison sens dessus dessous. Ça peut sembler évident, mais pourtant, on oublie de le faire plus souvent qu'on pourrait le penser.

Décidez où investir

Les rénovations, c'est tout un investissement. Voilà pourquoi il est vital de décider dans quoi dépenser son argent et dans quoi économiser. Si les produits et matériaux de qualité sont essentiels pour augmenter la valeur de la maison, il y a des objets et des accessoires qui peuvent être dénichés à moindre coût.

Dépensez votre argent dans des objets et des accessoires qui ajoutent un petit quelque chose à votre maison, mais qui ne coûtent pas un bras, comme les meubles usagés, les affiches, une lampe d'ambiance ou de jolis rideaux.

Choisissez bien votre entrepreneur

S'il est tentant d'engager le premier entrepreneur que vous trouvez pour commencer les rénovations, il est primordial de prendre le temps de choisir le meilleur pour vos besoins. Et pour le trouver, rien de mieux que le bouche à oreille. Demandez aux gens de votre entourage qui ont fait des rénovations récemment s'ils ont des recommandations. Une fois que vous avez une petite liste d'entrepreneurs, visitez leurs sites web pour avoir une meilleure idée de leurs expertises. Une fois que vous en avez choisi quelques-uns, interviewez-en au moins trois. Examinez leurs différentes offres afin de prendre une décision éclairée. Attention, ne vous fiez pas seulement au tarif le plus bas, parce que ce n'est pas nécessairement un gage de qualité. Un entrepreneur moins dispendieux pourrait utiliser des matériaux de piètre qualité ou faire les choses à moitié.

Si vous voulez être rassuré, vous pouvez aussi demander à votre entrepreneur de vous donner des références d'anciens clients. Ça pourrait calmer vos inquiétudes et vous aider à faire un choix éclairé. Et surtout, choisissez le bon entrepreneur pour vous, celui qui comprend vos besoins et qui est capable d'y répondre.

Les options peuvent sembler infinies, donc il est crucial d'élaborer un plan réaliste, d'être prudent avec son budget et d'engager les bonnes personnes.

