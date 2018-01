Allez-vous placer de l'argent dans un REER, cette année? Si oui, c'est le temps de réfléchir au type de placement qui serait le plus avantageux. Bien sûr, vous avez plusieurs options. Mais vous avez intérêt à en examiner une de plus près : les Obligations boursières du Québec, offertes par Épargne Placements Québec.

Les Obligations boursières représentent une solution particulièrement attrayante pour épargner en vue de la retraite. Elles vous offrent un excellent potentiel de rendement, ainsi que l'assurance que votre capital est garanti.

Profitez de la performance d'entreprises québécoises

Le rendement des Obligations boursières du Québec est basé sur la performance boursière de 30 grandes entreprises ayant leur siège social au Québec. Ces titres sont réunis dans l'Indice Québec IQ-30MC, créé par l'Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC).

Vous pouvez acheter des Obligations boursières du Québec pour un terme de 5 ou 10 ans. Le rendement maximal est de 60 % pour le terme de 5 ans; il est illimité pour le terme de 10 ans. L'achat minimal est de 100 $ et les Obligations sont remboursables à l'échéance du terme.

Votre capital est garanti

Quand il est question d'épargne-retraite, le rendement est important. Mais la sécurité de votre capital l'est tout autant. Rien ne sert de rechercher à tout prix le rendement si c'est au risque de perdre votre précieuse épargne!

C'est pourquoi tous les produits d'Épargne Placements Québec sont pleinement garantis par le gouvernement du Québec. C'est donc le cas des Obligations boursières du Québec : tout l'argent que vous y placez est garanti. Seul le rendement ne l'est pas. Et il n'y a pas de limites de temps et de montant à cette garantie.

Une prime de rendement

Même si leur rendement n'est pas garanti, vous partez avec une longueur d'avance en investissant dans les Obligations boursières du Québec. Car si vous les utilisez pour investir de nouvelles sommes dans un régime enregistré d'épargne-retraite (REER), un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), un compte de retraite immobilisé (CRI) ou un fonds de revenu viager (FRV), vous recevrez une bonification de 1 % sur le capital investi.

Aucuns frais de gestion

Épargne Placements Québec vous aide à profiter pleinement de votre épargne : en plaçant votre argent dans les Obligations boursières, vous ne payez aucuns frais de gestion ou d'administration.

De plus, si vous transférez au moins 1000 $ dans un compte enregistré d'Épargne Placements Québec et que vous l'investissez dans un produit à terme, les frais de transfert sont remboursés pour un montant équivalant à 5 % de la somme transférée, les taxes en sus, jusqu'à concurrence de 150 $.

Des outils pour épargner

Le site Web d'Épargne Placements Québec contient toutes les informations nécessaires pour commencer à épargner dès maintenant. Vous y trouverez notamment des calculateurs qui vous permettront d'effectuer des simulations pour la planification de votre épargne et de choisir le produit d'Épargne Placements Québec qui répond le mieux à vos besoins d'épargne et de retraite.

Vous n'avez pas les liquidités requises pour investir dans un REER avant la date limite? Épargne Placements Québec offre le prêt REER.

Pour en savoir plus

Pour en savoir davantage sur la gamme de produits d'épargne et de retraite proposés par Épargne Placements Québec, communiquez avec un de ses agents d'investissement ou consultez son site Web :

www.epq.gouv.qc.ca

1 800 463-5229

Du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h, ainsi que les samedis de février, de 10 h à 16 h.

Facebook : @EpargnePlacementsQuebec