Depuis un demi-siècle, la famille s'est considérablement transformée. Parallèlement, d'autres sphères d'activité ont aussi évolué. Ainsi, les modes d'imposition et de planification successorale sont devenus très complexes, il y a de plus en plus de travailleurs autonomes et la stabilité d'emploi permettant de s'assurer d'un bon régime de retraite disparaît graduellement.

« L'évolution du marché de l'emploi et de la composition des familles influent sur la façon dont les gens doivent désormais économiser et planifier leur avenir », estime Karine Précourt, directrice, Planification fiscale et successorale chez Placements Mackenzie. Cette société de gestion de placements a su s'adapter à l'évolution des familles, si bien qu'elle peut aujourd'hui leur proposer des véhicules adaptés aux nouvelles réalités. En voici quatre exemples.

La retraite au 21e siècle

Après une vague de retraites précoces à la fin du 20e siècle, on assiste aujourd'hui au phénomène inverse. De plus en plus de personnes veulent travailler bien au-delà de 65 ans, lorsque leur état de santé le permet. Cette décision est souvent fondée sur le fait que l'espérance de vie étant repoussée, il est difficile d'accumuler, pendant sa vie active, des économies qui assureront une vie confortable pendant 35 ans encore. L'Institut de la statistique du Québec estime en effet qu'il devrait y avoir trois fois plus de centenaires au Québec d'ici dix ans à peine.

Un conseiller de Placements Mackenzie saura évaluer les besoins de la personne ou du couple qui souhaite prolonger sa présence sur le marché du travail, afin de s'assurer que cette décision ne les pénalise pas, par exemple en étant forcés de rembourser la pension de la Sécurité de vieillesse.

La famille 2.0 et le transfert d'entreprise

Le concept de la famille s'est considérablement élargi depuis une cinquantaine d'années. Vous vous souvenez des émissions « Quelle famille ! » ou « Papa a raison » ? Le père allait travailler, la mère s'occupait du foyer et de beaux enfants souriaient et chaque épisode se concluait sur une fin heureuse.

Il serait faux de prétendre que famille nucléaire, basée sur un couple uni jusqu'à ce que la mort les sépare, n'existe plus, mais il faut admettre que bien des choses ont changé. Les familles monoparentales, recomposées ou de même sexe sont désormais monnaie courante.

La façon de penser s'est également transformée. Par exemple, il n'y a pas si longtemps encore, il était tout à fait normal qu'un père cède sa terre à son fils aîné qui, en retour, prenait soin de lui jusqu'à la fin de ses jours. Les choses ne sont pas aussi simples. Les autres enfants vont souvent exiger un partage équitable lorsqu'un chef de famille veut se départir de l'entreprise qu'il a fondée. Et si le transfert s'inscrit dans le cadre d'un divorce, la part de l'ex-conjointe risque d'aller éventuellement aux enfants de son nouveau conjoint, ce qui crée inévitablement des frictions.

De plus, les dispositions fiscales applicables au transfert des entreprises familiales sont extrêmement complexes. C'est pourquoi Placements Mackenzie met son expertise à la disposition des entrepreneurs qui souhaitent transférer leur entreprise à un ou plusieurs de leurs enfants.

Assurer l'avenir de son enfant invalide

Les avancées médicales et les nouvelles normes sociales font en sorte que des familles sont souvent contraintes d'assumer pendant de nombreuses années les soins à donner à leurs enfants ayant de graves problèmes de santé physique ou mentale. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a créé, en 2008, le régime enregistré d'épargne-invalidité (REEI). Ce régime d'épargne vise à aider les parents et d'autres personnes à épargner pour la sécurité financière à long terme d'une personne admissible au crédit d'impôt pour personne handicapée.

Placements Mackenzie est la seule société de gestion de placement indépendante qui offre un REEI, et elle se fait un point d'honneur d'aider les familles à tirer le meilleur parti de ce régime d'épargne.

