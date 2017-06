C'est l'avis de Carrie Lam, nouveau Chef de l'exécutif de la région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong, qui entre en fonction aujourd'hui 1er juillet, à l'occasion du 20e anniversaire de la réunification de Hong Kong avec la Chine.

Toujours selon Mme Lam, « ceci est encore plus important à l'heure où Hong Kong se prépare à jouer un rôle clé dans les plus importantes initiatives économiques de la Chine, telles que la Nouvelle route de la soie et la Zone économique intégrée du delta de la rivière des Perles. »

Cette dernière initiative, qui touchera les RAS de Hong Kong et de Macao, ainsi que neuf villes de la province du Guangdong, vise à attribuer au delta de la rivière des Perles un rôle prépondérant dans le projet de la Nouvelle route de la soie piloté par la Chine, qui souhaite revitaliser les échanges commerciaux et financiers entre les territoires riverains du réseau ancien panasiatique.

Le premier ministre Justin Trudeau, qui s'est rendu à Hong Kong et en République populaire de Chine en septembre dernier, a exprimé son soutien à une collaboration plus étroite entre Hong Kong et le Canada, tout en souhaitant « l'émergence d'une nouvelle ère de coopération qui générera des bénéfices tant pour les Canadiens que pour les Chinois. »

Un super carrefour à l'échelle mondiale

En tant que « super carrefour » entre la République populaire de Chine et le reste du monde, Hong Kong assume entièrement son rôle dans cette nouvelle ère de collaboration, rôle qui est amplifié en vertu de la formule « un pays, deux systèmes ».

« Le principe exprimé par « un pays, deux systèmes » garantit à Hong Kong une grande autonomie, a expliqué Mme Lam, y compris le droit de négocier ses propres accords internationaux de libre-échange. Il constitue par ailleurs le fondement d'une réputation bien établie en matière de compétitivité économique et de liberté des marchés. »

Un cas d'espèce est l'Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers entre le Canada et Hong Kong, qui est entré en vigueur en septembre dernier, et qui garantit aux investisseurs des deux parties un traitement juste et équitable tout en créant un instrument de règlement des litiges.

Il s'agit d'un accord important compte tenu des engagements mutuels entre les deux parties, le Canada étant pour Hong Kong la 16e source d'investissement direct entrant, et Hong Kong étant pour le Canada la 8e source d'investissement direct en 2015.

L'économie la plus libérale du monde

Depuis 23 ans, Hong Kong est qualifiée d'économie la plus libérale du monde par l'Heritage Foundation basée aux États-Unis. Et elle se classe numéro un dans le World Competitiveness Yearbook 2017 de l'International Institute for Management Development basé en Suisse. Ce classement n'a rien de surprenant, étant donné un régime fiscal simple à faible taux d'imposition, des salaires imposés à un plafond de 15 % et des profits imposés à un maximum de 16,5 %. Le nouveau gouvernement s'est d'ailleurs engagé à maintenir ces avantages tout en adoptant des mesures visant à rendre encore plus concurrentiel le régime fiscal de Hong Kong.

Un gouvernement sans corruption, une administration efficace et un système de droit britannique s'appuyant sur un pouvoir judiciaire indépendant ont tôt fait de convaincre près de 8 000 entreprises originaires de la Chine continentale et d'ailleurs dans le monde, dont plus de 180 entreprises canadiennes. Par ailleurs, le commerce bilatéral entre Hong Kong et le Canada a atteint le sommet de 5,3 milliards $ CDN en 2016.

Ville intelligente, investisseurs intelligents

Les entreprises canadiennes sont actuellement bien placées pour profiter des occasions d'affaires proposées par les gouvernements de la région, qui mettent tout en oeuvre pour développer des villes intelligentes susceptibles de relever les défis de la durabilité environnementale. Hong Kong est perçue comme tremplin idéal dans la conquête de nouveaux marchés.

L'une de ces entreprises, Asia Clean Capital Ltd., spécialiste des énergies renouvelables, a été fondée par le Canadien Bruce Hicks. Arrivé à Hong Kong en 1987, M. Hicks croit fermement que l'ancienne colonie britannique est toujours la porte d'entrée la plus directe vers le marché de la Chine continentale.

« Il n'y a aucun doute, explique Hicks, quant aux avantages qu'offre Hong Kong dans le commerce avec la Chine. Le système juridique, l'accès aux capitaux, le talent professionnel qui abonde... tout est de premier ordre. Il n'y a pas meilleur endroit pour brasser des affaires. »

La réputation du Canada en matière d'énergie verte n'est plus à faire. Les mégalopoles à croissance fulgurante ont tout intérêt à profiter de notre savoir-faire, que ce soit en Chine continentale ou en Asie. D'autres entreprises de haute technologie ont aussi le vent dans les voiles. Et quelles voiles!

Arnold Leung a fondé Appnovation Technologies à Vancouver en 2007. Dès 2015, il décide de mettre en place une équipe dédiée à Hong Kong qui se consacre à étendre ses services numériques à toute la région.

« Avoir une présence ici (à Hong Kong) nous permet de pénétrer le marché de l'Asie-Pacifique, y compris la Chine continentale, Taiwan, le Japon et le Sud-Est asiatique, explique M. Leung. Elle permet également de rencontrer plus facilement nos clients du continent, surtout ceux de Shanghai et de Pékin. »

La RAS de Hong Kong, préoccupée elle aussi de l'évolution rapide des nouvelles technologies, a procédé dès 2015 à la mise sur pied d'un Bureau de l'innovation et des technologies ainsi qu'à la promotion d'une image pour le nouveau quartier des affaires de Kowloon-Est, qui met en avant un projet pilote de ville intelligente offrant des solutions de pointe en développement urbain.

Au nombre des autres initiatives gouvernementales, on peut compter l'expansion du Parc des sciences de Hong Kong et un appui à ce dernier pour la construction d'un centre de fabrication ultramoderne et d'un centre de traitement des données.

Pour sa part, l'Autorité monétaire de Hong Kong fait la promotion de la finance intelligente à l'aide de sa nouvelle Fintech Facilitation Office. Et pour tirer profit de ses rapports privilégiés avec la République populaire de Chine, Hong Kong entend collaborer avec la ville voisine de Shenzhen pour transformer la Lok Ma Chau Loop en nouvelle Silicon Valley. Comme quoi Hong Kong demeure un choix intelligent pour les « technopreneurs » visionnaires du Canada.

La capitale asiatique des événements

Hong Kong est l'endroit idéal pour faire la promotion de ses idées, pour trouver des investisseurs et pour se mettre en relation avec les acheteurs potentiels. Par ailleurs, rien de plus facile que de s'adonner au « networking », la ville étant l'hôte de plus de 300 expositions et conférences d'envergure chaque année. En plus des événements ayant pour thème les plaisirs de la table, dont le fameux Wine & Dine Festival qui se tient en octobre, Hong Kong accueille les plus importants salons commerciaux du monde dans les domaines de l'électronique, l'horlogerie, la bijouterie, l'éclairage et les cadeaux.

Aux rencontres commerciales s'ajoutent les événements sportifs et culturels, qui attirent une clientèle de plus en plus nombreuse. Le célèbre Hong Kong Rugby Sevens - où l'équipe canadienne est toujours accueillie de façon enthousiaste - et le marathon de Hong Kong sont maintenant complétés par un cyclothon international et le FIA Formula E Hong Kong ePrix. Et en janvier de l'année prochaine, pour la première fois, Hong Kong doit figurer parmi les étapes de la prestigieuse Volvo Ocean Race, une course à la voile autour du monde.

Tirant profit du carrefour culturel qu'offre Hong Kong à mi-chemin entre l'Orient et l'Occident, les nombreux spectacles qui y sont présentés permettent à chacun d'y trouver son compte. Opéra chinois, Canto-pop, comédies musicales de Broadway, concerts d'orchestres de renommée mondiale... le choix est immense. Cette année déjà, les célèbres Canadiens Bryan Adams et Carly Rae Jepsen sont parmi les grandes vedettes internationales ayant conquis le public de Hong Kong, tout comme la compagnie des Ballets Jazz de Montréal entre autres.

Grâce à l'aménagement de la West Kowloon Cultural District qui comprendra un centre Xiqu (opéra chinois), le musée M+ pour les arts visuels, et un complexe dédié au théâtre lyrique, la scène culturelle pourra bientôt présenter encore davantage de spectacles et d'expositions de calibre international.

Comme à la maison

Si Hong Kong est connue pour son caractère urbain animé et vibrant, le milieu rural de ses zones excentriques réserve plus d'une surprise à ceux qui se donnent la peine de l'explorer. Saviez-vous que les parcs et milieux protégés comptent pour environ 40 pour cent du territoire de Hong Kong ? Ces précieux « poumons verts » de la ville permettent aux habitants de s'adonner à la randonnée et de profiter de milieux humides, de plages accueillantes et d'une biodiversité extraordinaire.

Environ 300 000 Canadiens ont élu domicile à Hong Kong. Pas étonnant, alors, si l'on jouit dans cette ville de tout le confort et de toutes les commodités que l'on retrouve au Canada. Un système scolaire de qualité - dont fait partie l'École internationale canadienne -, des aliments et du vin canadiens, et même la chance de chausser des patins pour jouer une partie de hockey : le dépaysement pour les Canadiens n'est pas total !

En cette année de célébration du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, les Canadiens de Hong Kong sont invités à doubler le plaisir en célébrant du même coup le 20e anniversaire de la RAS de Hong Kong. Il s'agit là de l'occasion idéale pour signaler l'ouverture d'une nouvelle ère de collaboration entre le Canada, Hong Kong et la Chine continentale.