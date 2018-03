C'est à ce moment qu'entre en jeu l'analytique des données, un secteur d'expertise en forte progression qui permet aux dirigeants d'entreprises de prendre des décisions plus éclairées et, à terme, plus rentables. « À moyen terme, négliger l'analytique dans ses processus et ses pratiques d'affaires équivaut à mettre l'avenir de son entreprise entre les mains du hasard », affirme Marc Perron, associé directeur pour le Québec chez Deloitte.

Le saviez-vous?

La quantité de données dont disposent les entreprises double chaque année! Il s'agit d'une croissance exponentielle et sans précédent.

Convertir les données en centre de profit

Pour négocier ce virage avec succès, la stratégie préconisée consiste à river les processus d'affaires à des piliers analytiques grâce à une approche dite « d'organisation orientée sur l'information » (OOI) ou en anglais Insight Driven Organization (IDO).

Cette approche place les données et leur analyse au coeur des activités, des décisions et des protocoles organisationnels. Une fois bien mise en oeuvre, elle fournit de l'information capitale à la prise de décision, entre autres pour résoudre des enjeux d'affaires complexes ou faciliter l'application de modèles d'affaires simples, rentables et reproductibles.

Le saviez-vous?

Au Canada, seulement 5 % des organisations se considèrent comme des organisations orientées sur l'information. Aux États-Unis, elles sont déjà 17 %.

« Pour convertir les données en centre de profit, les équipes doivent d'abord adhérer à l'approche IDO, puis ensuite l'adopter. Ces étapes exigent aussi la prise de conscience, la collaboration, l'esprit de consensus, l'accompagnement externe et surtout, une véritable volonté en matière de gestion du changement », affirme Mahdi Amri, associé leader de la pratique d'analytique de données au Québec chez Deloitte.

L'analytique permet de savoir où et comment se positionner pour améliorer ses pratiques et faire face à la concurrence, qu'il s'agisse de se concentrer sur des produits spécifiques, des zones géographiques ou des segments de clientèle.

Identifier la source du problème

À titre d'exemple, prenons le cas d'une entreprise disposant de plusieurs points de vente. Elle remarque qu'un de ses points de vente connaît une baisse importante de clients et donc de revenus. En croisant les données RH et celles des ventes de l'ensemble de l'entreprise, il a pu être déterminé que le fort roulement des employés dans ce point de vente avait eu un impact sur la fidélisation et la confiance des clients, causant ainsi une perte de revenus. Dans ce cas précis, l'analytique a permis d'identifier la source du problème afin de s'y attaquer sans délai.

Générer des occasions de croissance

En tirant profit de ses propres activités commerciales ou d'activités provenant de sources externes, une organisation orientée sur l'information devient beaucoup plus disposée à générer des idées et des écosystèmes novateurs qui sont décisifs sur le plan de sa croissance. Ces entreprises sont donc en mesure de prendre rapidement des décisions stratégiques basées sur les données en temps réel.

« En fait, d'un point de vue purement objectif et économique, les organisations de toute taille ont intérêt à mesurer et à maîtriser leur écosystème de données », affirme M. Amri. D'où l'importance d'être prêt, et bien outillé, pour relever l'un des principaux défis commerciaux des prochaines années : analyser, gérer et monétiser ses données.

Le saviez-vous?

Selon un sondage mené par l'équipe de Deloitte, l'analytique sera la priorité d'affaires la plus importante des entreprises canadiennes au cours des prochaines années.

Maîtriser l'écosystème des données

Chez Deloitte, une équipe de plus de 200 spécialistes de l'analytique s'active pour solutionner ces enjeux, au profit d'une clientèle nationale et internationale en quête de valeur ajoutée dans les secteurs de la vente, du marketing, de l'approvisionnement, de la main-d'oeuvre, des finances, des risques et de la réglementation.

Issue des meilleures écoles dans le domaine, cette équipe d'experts se compose notamment d'ingénieurs, d'architectes et d'analystes, qui assurent l'exploitation optimale des données et leur intégration pratique à l'aide d'applications frontales adaptées.

