1. Publiez souvent

Publiez fréquemment du contenu pour rester dans le fil d'actualité et demeurer dans l'esprit de vos abonnés. Et n'oubliez jamais qu'il faut proposer du contenu varié : parlez de vos nouveaux produits, diffusez des actualités liées à vos employés, affichez-y vos publicités et lancez des concours.

2. Répondez aux demandes de votre public

Bâtissez votre marque Instagram en écoutant votre public (et vos clients potentiels). Assurez-vous de bien comprendre ce que ces derniers veulent voir et concentrez-vous sur leurs besoins. Soyez un conteur visuel et affichez ce que vous ressentez en utilisant des images. N'ayez pas peur de vous ouvrir au grand public et rapprochez-vous d'eux en invitant vos abonnés dans les coulisses de votre entreprise.

3. Ajoutez toujours des légendes

Puisque la plateforme Instagram est principalement visuelle, les gens oublient souvent d'ajouter des légendes à leurs photos. Pourtant, il s'agit d'un espace précieux qu'il vaut mieux ne pas gaspiller. Vous pouvez utiliser les légendes pour fournir un contexte à vos images, faire rire vos abonnés, capter leur intérêt avec une question ou lancer des concours.

4. Utilisez des mots-clics

Comme pour Twitter et Facebook, les utilisateurs se servent de mots-clics (hashtags) pour chercher le contenu qu'ils veulent voir dans Instagram. Mais combien de mots-clics devrait-on ajouter à chaque publication? Les réponses varient selon les sources, mais plusieurs d'entre elles avancent que les interactions seraient plus élevées quand une publication comporte 11 mots-clics*.

5. Concentrez-vous sur le local

Vous possédez une petite entreprise? Vous gagnerez en misant sur votre visibilité locale. Étiquetez vos photos en y incluant votre emplacement géographique. Les utilisateurs pourront vous trouver plus facilement quand ils chercheront des actualités rattachées à leur quartier, à leur ville ou à leur région. Interagissez aussi avec plusieurs autres comptes locaux afin que les personnes qui les suivent vous remarquent également.

6. Organisez des concours

Demandez aux utilisateurs de republier ou de commenter vos photos, ou de publier leurs propres photos, avec un mot-clic rattaché à votre marque. Offrez la chance aux participants de gagner des produits que vous vendez. Les cartes-cadeaux, les prix en argent et les voyages tendent à fonctionner à merveille. Mais n'oubliez pas que les prix à gagner doivent être reliés à votre entreprise d'une façon ou d'une autre. Et si la valeur totale de vos prix dépasse 100 $, vous devez inscrire votre concours à la Régie des alcools, des courses et des jeux.

7. Collaborez avec les influenceurs ou essayez les publicités

Demandez à des influenceurs (dans votre secteur d'activité) d'exposer votre marque à leurs abonnés, soit en prenant le contrôle de votre compte pendant une journée, soit en faisant part à leur communauté de leur propre opinion par rapport à votre entreprise. Vous pourriez aussi essayer les publicités Instagram. La notoriété de votre marque grimpera facilement avec des publicités photo ou vidéo.

Le saviez-vous? Il y a 400 millions de comptes actifs sur Instagram. Il est donc très important de réussir à se démarquer!

Besoin d'aide pour gérer vos médias sociaux? Contactez un conseiller de Pages Jaunes.