Pour séduire les consommateurs, il faut désormais bien plus qu'une vitrine numérique pour vos produits ou vos services. Vous devez créer des expériences client omnicanal à la fois captivantes, cohérentes et pertinentes : « Les chefs d'entreprise qui connaissent du succès savent que le leadership numérique, ce n'est plus une option. C'est une nécessité qui exige un sens stratégique soutenu et une compréhension globale de l'expérience client. Ce leadership demande de s'adapter rapidement aux changements, et ce, tout en se démarquant de la concurrence », souligne Marc Perron, associé directeur pour le Québec chez Deloitte.

Le saviez-vous?

94 % des consommateurs font des recherches en ligne avant de faire une transaction en ligne ou en magasin.

Être à la fois réactif et proactif

Les entreprises qui tardent à activer ou à planifier sérieusement leur transformation numérique exposent l'avenir de leur entreprise à de très grands risques, si l'on se fie aux statistiques sur le nombre d'achats effectués en ligne - toujours en hausse - et à la popularité des places de marché comme Alibaba ou Amazon.

Une récente étude du Cefrio a révélé qu'environ quatre adultes québécois sur dix achètent en ligne chaque mois, en plus d'y dépenser une moyenne mensuelle de 281 $. « Ce n'est pas surprenant : le monde est de plus en plus numérique. Pour rester pertinentes, les entreprises se doivent d'adopter une culture numérique soutenue par des piliers solides afin d'être proactives plutôt que réactives », analyse Yohan Gaumont, associé chez Deloitte Digital, qui donne en exemple l'expérience omnicanal, l'infonuagique ainsi que le recours aux technologies avancées comme l'intelligence artificielle et l'Internet des objets.

Le saviez-vous ?

92 % des organisations disent qu'elles ne sont pas correctement structurées pour opérer dans ce nouvel environnement numérique.

Le client au coeur de la stratégie numérique

Peu importe la nature de votre entreprise, l'expérience client est cruciale. Faire une bonne première impression est déterminant pour la suite des choses. Vos clients ont-ils du plaisir à parcourir votre offre? Les étapes de votre processus de conversion, de l'offre initiale à la transaction finale, sont-elles simples, rapides et efficaces?

« La transformation numérique doit être axée sur l'expérience client et les besoins d'affaires de l'entreprise en tenant compte de deux composantes essentielles. Un, tout est interrelié, et deux, tout est en constante évolution. Les dirigeants d'entreprises peuvent tenter sans relâche de se maintenir à jour sans trop improviser. Ou encore, ils peuvent travailler de pair avec des experts qui les accompagneront dans leur transformation numérique. Ces derniers savent comment utiliser les meilleurs outils numériques, mais surtout comment les déployer en ayant une vision complète et intégrée des enjeux stratégiques propres à leur secteur d'activité. Un aspect à ne pas négliger. »

- Yohan Gaumont, associé chez Deloitte Digital

Optimiser la connectivité des données

Les données sont de puissants leviers pour rejoindre et fidéliser les consommateurs. Trop souvent, les entreprises possèdent un vaste écosystème de données, mais qui communiquent mal entre elles. Ainsi, nombreuses sont les équipes de vente qui détiennent et qui alimentent des outils de gestion de la relation client (CRM), des chiffriers Excel et d'autres documents papier qui seront incompatibles avec l'ensemble des plateformes numériques. De là découle le risque de perdre un grand nombre de possibilités d'affaires, au profit de la concurrence.

Le saviez-vous?

71 % des chefs du marketing déclarent que l'analytique de données est leur enjeu le plus important.

Susciter l'adhésion des clients

Un autre facteur décisionnel crucial consiste à mettre en place des outils performants, mais également ergonomiques, de manière à créer une adhésion optimale au moment de leur utilisation. Rien de pire que d'investir temps et argent dans des solutions auxquelles les employés, les consommateurs ou les fournisseurs ne voudront pas adhérer, de les voir nostalgiques de l'« ancien système ». Si vous souhaitez croître ou continuer à prospérer, vous avez donc tout intérêt à réfléchir à votre transformation numérique, parce que ce qui est vrai aujourd'hui pourrait ne plus l'être demain.

Deloitte Digital : Concevoir l'entreprise numérique de demain

Avec des studios actifs partout dans le monde, les équipes de Deloitte Digital sont à l'avant-garde des enjeux liés à la transformation numérique. Leur expertise globale, conciliant solutions d'affaires, expérience client et cybersécurité, favorise la présence et la performance des entreprises qui souhaitent se démarquer, en tirant profit de leur plein potentiel numérique et commercial par l'activation des meilleures solutions Web, mobiles, médias sociaux, contenus et progiciels de gestion intégrés (ERP).

