Plus qu'un sceau

Oui, la nouvelle certification Entreprise Enfant Soleil (EES) implique de la part de l'entreprise une contribution monétaire annuelle... mais que cet arbre ne cache pas la belle forêt qui se trouve derrière!

«Au-delà du don d'entreprise, ce que nous offrons aux organisations certifiées EES, c'est un accompagnement pour les aider à bien intégrer les valeurs de la cause à leurs activités, à faire rayonner cet engagement auprès du public, mais aussi auprès de leurs employés et de leurs partenaires d'affaires», indique Annie Falardeau, directrice, Dons corporatifs et partenariats chez Opération Enfant Soleil.

Une entreprise qui choisit d'adhérer à la certification EES obtient, en quelque sorte, le soutien d'experts en développement d'une marque citoyenne. «Comme on a une longue expérience dans la collecte de fonds et le développement de partenariats, explique Mme Falardeau, on a beaucoup de bonnes pratiques à partager aux entreprises qui s'engagent à soutenir notre cause.»

Des cas inspirants

Familiprix soutient Opération Enfant Soleil depuis plusieurs années. Pour le détaillant, devenir une Entreprise Enfant Soleil allait donc de soi. «Pour nous, la certification EES est une façon d'amplifier la visibilité de notre engagement envers les entreprises, souligne André Rhéaume, vice-président, Marketing. On souhaite que cette certification donne, par exemple, l'envie à nos pharmaciens propriétaires et à leurs employés de lancer encore davantage d'initiatives locales, partout au Québec.»

Un peu comme Familiprix, le distributeur d'énergies et de lubrifiants industriels Groupe Crevier entend utiliser sa certification EES comme «locomotive» philanthropique auprès de ses partenaires. «La certification EES devient un beau prétexte pour propager avec l'aide de nos employés et nos partenaires d'affaires notre engagement envers une cause qui nous tient à coeur et qui fait l'unanimité depuis tant d'années! Cet outil est une formidable opportunité pour rallier, derrière Opération Enfant Soleil, l'ensemble de nos employés et des intervenants de notre milieu, explique Monsieur Jean-François Crevier, président.»

Un autre bel exemple d'intégration, Stelpro, un fournisseur de produits de chauffage qui fonctionne dans une dynamique B2B et B2C, a adhéré à la certification Entreprise Enfant Soleil. Pour l'entreprise, c'est une façon originale de se positionner auprès de leurs fournisseurs et de leurs clients. «On a aimé le côté innovateur et le service-conseil qui vient avec la certification EES. On a tout de suite eu envie de s'afficher fièrement en joignant le sceau à notre publicité télévisuelle, raconte Yves Chabot, président. Pour nous, c'est aussi une belle façon de redonner à la collectivité.»

Un engagement en quatre principes

Une certification, quelle qu'elle soit, vient avec son lot d'obligations. La certification Entreprise Enfant Soleil ne fait pas exception à la règle. Aussi, voici les quatre principes en vertu de la certification EES:

• La maison-mère doit verser un don d'entreprise annuel à Opération Enfant Soleil.

• L'entreprise doit mettre en place des moyens pour susciter des initiatives à l'interne.

• L'entreprise est invitée à se joindre à un réseau d'entreprises engagées pour la cause d'Opération Enfant Soleil. Des outils de réseautage entre Entreprises Enfant Soleil sont fournis avec la certification.

• L'entreprise s'engage à faire la promotion auprès de leurs employés du programme Parents Soleil, une façon additionnelle de donner à l'organisme grâce à un prélèvement mensuel sur carte de crédit.

«Par expérience, conclut Mme Falardeau, ce qui nous distingue et ce qu'apprécient les entreprises, c'est notre service d'accompagnement qui vient avec la certification. C'est un peu comme s'ils avaient accès à une firme marketing pour les aider à bien exploiter leur engagement à titre de bon citoyen corporatif.»