BONE Structure

Profil : Entreprise se spécialisant dans la conception, la mise au point et la commercialisation de technologies en construction résidentielle et commerciale

Défi : Simplifier le processus de demandes de congés

BONE Structure possède un siège social à Montréal et un bureau à San Francisco; elle doit donc composer avec deux fuseaux horaires différents. Son président-directeur général Marc-André Bovet cherchait une solution pour mettre en place un calendrier de vacances centralisé. « La fonctionnalité de suivi de congés de Collage nous a immédiatement séduits, avoue-t-il. Le plus beau dans tout cela est que tout est en ligne et très facile à utiliser. » Son verdict : « C'est parfait pour nos besoins. »

Société canadienne de cardiologie

Profil : Porte-parole national des cliniciens et des scientifiques dans le domaine cardiovasculaire

Défi : Améliorer la gestion des avantages sociaux

Andrea Lee, directrice adjointe des finances et de l'administration à la Société canadienne de cardiologie (SCC), a longtemps accompli manuellement le travail fastidieux lié à la gestion des avantages sociaux. Puis, les RH de la SCC ont migré vers la plateforme numérique de Collage. « Les employés peuvent maintenant apporter des modifications à leur dossier d'avantages sociaux eux-mêmes et ces données sont automatiquement mises à jour avec la compagnie d'assurance collective », affirme-t-elle. Celle-ci se réjouit maintenant d'économiser jusqu'à deux heures de travail chaque semaine.

Bridge Eleven

Profil : Entreprise spécialisée en RH qui offre des services de gestion stratégique d'entreprise

Défi : Trouver un ATS adapté au marché québécois

Même s'il existe plusieurs systèmes de suivi de candidats (ATS) sur le marché, il est difficile de trouver un outil bien pensé qui répond aux besoins spécifiques d'une entreprise québécoise. « Collage fait exception », pense le fondateur de Bridge Eleven, Alexandre St-Jean. Cette plateforme a simplifié grandement son processus de recrutement. « Collage est une solution efficace et adaptable, avec une expérience utilisateur jamais vue ailleurs. C'est l'outil idéal pour n'importe quelle organisation », ajoute l'entrepreneur.

Qu'est-ce que Collage ?

Collage est une compagnie canadienne dont la mission est d'aider les entreprises à mieux prendre soin de leurs employés. Avec sa plateforme en ligne tout-en-un, conçue spécialement pour les ressources humaines dans les petites et moyennes entreprises, Collage permet aux gestionnaires d'offrir à leurs employés des avantages hors du commun qui vont bien au-delà des tables de ping-pong. Processus de recrutement simplifié, données centralisées, gestion des congés sans casse-tête : chaque outil numérique est mis en place pour améliorer la vie au travail et pour mieux gérer les RH. Pas étonnant que Collage fait de plus en plus d'adeptes ici et ailleurs au pays !

