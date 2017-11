Au sommet de la qualité des revêtements extérieurs, la brique et la pierre demeurent les produits les plus convoités des constructeurs. Ces matériaux confèrent une solidité éprouvée et une élégance intemporelle à une habitation, en plus de jouer un rôle important dans la valeur d'une propriété.

Naturelles, robustes et durables, les briques et les pierres ajoutent au sentiment de confort et de sécurité des occupants d'une habitation. Ces parements optimisent aussi l'insonorisation et l'isolation thermique d'une construction.

D'aussi loin que l'Antiquité, les ouvrages de maçonnerie démontrent leur valeur. Ils font partie de la tradition architecturale des plus beaux et des plus grands chantiers depuis de nombreux siècles. Adulée par les rois, la pierre confirme sa noblesse dans l'édification de robustes châteaux qui ont traversé les époques.

Vision de développement

Ces pièces de roc et d'argile, vaillamment taillées et posées par les maçons, sont aujourd'hui tout aussi privilégiées, voire davantage souhaitées dans la construction d'une habitation.

En effet, la brique et la pierre constituent, de loin, le meilleur des boucliers face à la rigueur du climat. Ces matériaux offrent une protection supérieure contre la chaleur, le gel, les pluies diluviennes et les vents violents.

En plus de leurs propriétés esthétiques, ces matériaux ne s'altèrent pas, ce qui en fait des produits tout indiqués dans la qualité d'une construction. Un atout qui stimule l'accroissement de la valeur de revente de toute propriété.

Savoir être inspirant

L'un des grands joueurs de l'industrie du revêtement extérieur, Maçonnex, veille d'ailleurs au développement du secteur en proposant des produits majoritairement manufacturés ici. Une initiative qui procure du travail à des milliers de Québécois tout en alimentant l'économie d'ici.

En plus de se démarquer dans ce vibrant créneau d'affaires, cette compagnie a créé un climat d'ouverture, de convivialité et d'humanisme qui contribue à l'indice de bonheur de ses employés. Elle nourrit une vision d'épanouissement et d'accomplissement.

Sa philosophie, qui transcende le milieu de travail, encourage l'équilibre professionnel et personnel des individus. Son action en ce sens est inspirante, et permet à l'entreprise ainsi qu'à son personnel de s'épanouir.

Des initiatives solidaires

Maçonnex s'investit dans des initiatives caritatives et solidaires. Notamment en aidant un de ses employés, bénévole pour l'organisme Rêves d'enfants, à amasser des fonds.

Très sensible à la cause des enfants malades, l'entreprise a créé un tournoi de golf bénéfice annuel. Un parrainage qui rejoint ses racines profondes : aider et faire grandir. Une philosophie qui reflète sa volonté de participer à l'enrichissement collectif.

Cette école de pensée alimente l'expansion. La compagnie, qui compte aujourd'hui 14 succursales au Québec, et quelques entreprises de services connexes, développe des liens privilégiés avec ses communautés. Entre autres, en région.

Un outil efficace

Une expertise qui concourt à faire croître des manufacturiers investis dans la recherche et le développement de nouveaux produits de maçonnerie partout au Québec. De surcroît, une précieuse implication dans la collectivité. Un moteur de croissance qui encourage le l'épanouissement professionnel et personnel de ses employés.

Dans sa volonté d'agir comme un investisseur socialement responsable et soucieux d'un développement économique durable, le Fonds de solidarité FTQ est un levier d'affaires indispensable. Il favorise la naissance, le déploiement et la pérennité de saines cultures d'entreprise. Une idéologie au coeur de sa stratégie d'investissement.

Le Fonds contribue à l'essor d'entreprises d'ici et à l'accroissement de la main-d'oeuvre afin de créer, conserver et améliorer des emplois partout en région. L'investissement dans Maçonnex, une entreprise québécoise fondée il y a 60 ans, qui permet à ses 270 employés de grandir dans leur communauté, s'inscrit dans cette logique.