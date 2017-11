Les fameux avantages sociaux. D'une part, leur coût continue à grimper. D'autre part, les employés considèrent plus que jamais qu'ils y ont droit, point final. Voilà une double contrainte et donc un problème difficile à résoudre à la satisfaction de tous, employeurs ou employés. Bonne nouvelle : des solutions numériques novatrices sont maintenant offertes pour couper les coûts, mais pas les avantages. En voici trois qui ont un effet immédiat.

Solution novatrice no 1

Synchroniser données RH et programmes d'avantages sociaux

Le problème

L'un des principaux coûts reliés à un programme d'avantages sociaux est la gestion du programme lui-même.

Le suivi papier traditionnel divise deux éléments pourtant indissociables d'une approche de ressources humaines (RH) efficace et bénéfique : le dossier de l'employé et le programme d'avantages sociaux. La gestion de toute cette (double) paperasse coûte cher.

La solution

Une plateforme en ligne qui combine les données RH et les programmes d'avantages sociaux fusionne deux tâches en une, automatise une partie importante de cette double gestion et réduit le risque d'erreur jusqu'à 30 %. Imaginez ne plus avoir à perdre un temps considérable avec l'inscription et la désinscription des employés au programme d'avantages sociaux, et avec la modification manuelle des données. Grâce à la mise à jour automatique de Collage, les nouveaux employés sont spontanément ajoutés au programme. De plus, ces derniers peuvent gérer leur profil en tout temps, sans passer par les RH.

Solution novatrice no 2

Réduire les coûts de la gestion de l'assurance collective pour en augmenter la valeur

Le problème

Payer trop pour rien.

En 2016, 66 % des employeurs ont vu les coûts de leurs programmes d'avantages sociaux bondir, mais moins de la moitié d'entre eux connaissent les principales stratégies de réduction des coûts.

La solution

Un programme sur mesure, adapté à la fois aux besoins des employés et au budget de l'employeur. Ce programme peut prendre, par exemple, la forme d'un compte de soins de santé, plus souple et plus économique qu'une couverture médicale classique. En plus de détecter automatiquement les erreurs, comme dans le cas d'un programme toujours en vigueur pour un ex-employé, ce service comprend une expertise sectorielle. Un conseiller vient à votre rencontre pour parler des besoins précis en fonction du budget et proposer une gestion personnalisée des coûts.

Un courtier qui se présente habituellement une fois l'an dans une entreprise n'a aucune connaissance des dossiers RH, pourtant essentiels à une couverture de qualité. Une plateforme deux en un devient alors un filtre de décision supplémentaire fort utile.

Apprenez-en plus sur la synchronisation des RH et des avantages sociaux

Solution novatrice no 3

Bonifier l'expérience-employé

Le problème

Les employeurs se cassent la tête à montrer des programmes d'avantages sociaux... que les employés ne lisent pas ou comprennent mal.

L'expérience traditionnelle d'adhésion à un programme d'avantages sociaux, sans même parler de le comprendre ou de le modifier, est déplaisante, c'est vrai. La conséquence invisible de tout ça, c'est que vos employés ne consultent pas leurs documents et n'ont pas la moindre idée de la valeur de ce que vous leur offrez.

La solution

Une plateforme de gestion des avantages sociaux

Une plateforme numérique de gestion des avantages sociaux unique comme Collage repense tout à fait cette expérience. Ce faisant, elle rétablit le lien de confiance entre l'employeur et l'employé, permet à l'employé de consulter son dossier, de le modifier ou d'y ajouter un bénéficiaire. Elle lui permet aussi d'avoir une réponse rapide à ses questions, grâce à un service performant de clavardage, qui le met en communication directe avec un conseiller spécialisé en avantages sociaux. Un autre gros plus de cette expérience, c'est qu'elle préserve la vie privée : des employés qui ont envie de discuter de leur TDAH avec leur employeur, vous en connaissez beaucoup, vous ?

Pour renouveler votre approche des avantages sociaux