La vidéo n'a rien de nouveau pour les détaillants. Toutefois, ce que ces derniers ne soupçonnent peut-être pas, c'est la puissance de cet outil de marketing dans la promotion d'une entreprise. Primo, elle renforce la confiance des clients. Deuxio, elle les aide à prendre des décisions lors de leurs achats en ligne. Voici pourquoi et comment l'utiliser pour maximiser vos ventes.

Les vidéos sont populaires

Pourquoi : Ordinateur, tablette, téléphone intelligent... Les vidéos s'invitent dans tous les appareils et sont les chouchous des internautes - les trois quarts regardent au moins une vidéo par semaine ! Elles permettent de passer des messages de façon claire et simple. Vos ventes et votre service à la clientèle ne s'en portent que mieux.

Le truc : Soyez attentif aux besoins de vos clients. Trouvez les questions qui les préoccupent et répondez-y en leur donnant à voir le produit. Comme le dit l'adage : on ne veut pas le savoir, on veut le voir !

Les entreprises qui les utilisent paraissent plus crédibles

Pourquoi : 7 internautes sur 10 affirment avoir une meilleure opinion des entreprises qui produisent des vidéos. La raison ? Les images en mouvement accompagnées de son témoignent de votre professionnalisme, de votre pleine maîtrise et de la qualité de vos produits, puisque vous êtes à l'aise de les montrer en trois dimensions. Vous offrez ainsi à vos clients la meilleure expérience utilisateur qui soit, et ils sentent qu'ils peuvent se fier à votre site.

Le truc : Impossible de tout dire dans une seule vidéo. Soyez concis et concentrez-vous sur l'essentiel de votre message que vous livrerez en 60 à 90 secondes. Le but est de donner envie aux gens de vous suivre.

Les vidéos influencent le comportement d'achat

Pourquoi : Les consommateurs aiment s'informer sur ce qu'ils comptent acheter, savoir comment c'est fait, comment ça marche. Pas étonnant que la vaste majorité affirme trouver la vidéo utile dans le magasinage en ligne. Même que pour les trois-quarts d'entre eux, regarder une vidéo explicative d'un produit augmente la probabilité d'achat. Un bon filon à exploiter pour attirer une nouvelle clientèle !

Le truc : Prévoyez un budget adéquat. Pas nécessaire de vous ruiner en équipement, mais assurez-vous que votre vidéo reflète la qualité de votre marque et respecte votre clientèle. À qui parlez-vous ? À des étudiants ? des gens d'affaires ? des parents pressés ? Tournez en conséquence !

Les vidéos engendrent plus de ventes

Pourquoi : Plus nombreux seront les internautes à regarder vos vidéos, meilleures seront vos ventes. Et même ceux qui omettent de les regarder seront plus enclins à acheter vos produits puisque vous projetez l'image d'une entreprise soucieuse de diffuser de l'information utile à ses clients. Le simple fait d'offrir cette option est en soi un bon argument de vente.

Le truc : Pour augmenter les taux de conversion, la vidéo se doit toutefois d'être bien exécutée. Autrement, elle aura l'effet inverse sur vos ventes et votre site. Soignez vos photos, vos images et votre son ! La meilleure façon de voir si vos vidéos atteignent leur cible est d'en mesurer la performance en fonction des données analytiques - temps de visionnement, nombre de clics vers un site Web... Simple à réaliser, donc, et efficace !

Besoin de conseils pour créer vos vidéos et augmenter vos ventes ? Contactez un conseiller de Pages Jaunes.