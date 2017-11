Le jour où elle s'est convertie au jus pressé à froid, Alexa Tymocko a vu sa santé effectuer une remontée spectaculaire. C'était en 2007. Un an auparavant, elle avait subi une commotion cérébrale qui la limitait furieusement dans ses activités. « J'ai terminé mon bac sur la morphine tellement je souffrais », se souvient-elle. Décidée à retrouver sa vitalité, elle se met à lire sur les vertus de la pression à froid et s'équipe d'un extracteur de jus. « Très vite, mes douleurs chroniques se sont calmées. J'ai pu recommencer à faire de l'escalade et à vivre normalement. » La remontée ne s'arrête pas là. La jeune femme parle de son expérience à son entourage, qui s'intéresse drôlement à ses recettes. « Je recevais tellement de commandes que j'ai dû m'équiper de pots Mason et d'un deuxième frigo ! » Son mari l'aide la nuit à extraire des jus. Tous deux mettent leurs compétences en commun - elle en photo et communications, lui en pub, Web et design. Le plan d'affaires prend forme et la suite coule de source : Crux Comptoir ouvre ses portes dans le Quartier DIX30 à l'été 2015 et, depuis, la lune de miel se poursuit en succursale et en ligne !

Avant même de signer votre bail, vous avez misé sur les médias sociaux pour faire connaître Crux Comptoir et ses produits crus - jus pressés à froid, smoothies, salades... Pourquoi cette stratégie ?

J'ai voulu créer l'engouement avant même l'ouverture. Chaque jour, j'alimentais mon compte Instagram. Puis j'ai créé une page Facebook professionnelle. Le jour J, Crux Comptoir comptait déjà 1500 abonnés et les clients étaient au rendez-vous. Les « stories » sur Instagram (messages éphémères sous forme de photos ou vidéos) me permettent d'annoncer nos nouveaux produits. Les gens qui nous suivent les attendent impatiemment et se présentent au comptoir dès leur sortie ! Sans les médias sociaux, je ne crois pas qu'on connaîtrait le même succès.

Vous gérez seule les médias sociaux. Vous arrive-t-il de vous sentir débordée ?

Je travaille au comptoir 6 jours sur 7, je suis inondée de messages et je consulte mon cellulaire 10 fois par jour pour y répondre. Alors oui, je sens qu'on arrive à un point de saturation ! Surtout avec l'ouverture prochaine d'un deuxième comptoir au centre-ville de Montréal. J'aimerais engager une personne pour répondre aux messages et aux demandes de la clientèle. Quelqu'un qui pourrait m'épauler dans la création de campagnes Facebook et le référencement de notre site Web avec Google AdWords.

À votre avis, quel est votre meilleur coup en ligne à ce jour ?

Notre présence constante sur les médias sociaux qui fait en sorte qu'on maintient l'intérêt auprès de nos clients. Ils vivent une expérience et veulent la faire connaître aux autres en diffusant en ligne des photos de nos jus et bols de smoothies. Ils font eux-mêmes la publicité de notre entreprise ! Pour moi, ça vaut de l'or.

