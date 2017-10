1. Plus vous interagissez en ligne, plus c'est payant

Un beau site Web performant, c'est bien, mais en 2017, les consommateurs s'attendent à pas mal plus que ça ! L'expérience utilisateur personnalisée gagne ainsi en importance. En plus d'être facile à naviguer, un site se doit de stimuler le sentiment d'appartenance. « Les gens veulent sentir qu'ils font partie d'une communauté », souligne Valérie Brasseur, directrice principale des ventes au Groupe Pages Jaunes. Comment ? En favorisant les agents conversationnels (chatbot) pour interagir avec les clients (Facebook Messenger, Slack, WeChat...), ou encore en participant à leurs conversations et en partageant leurs « histoires » sur les médias sociaux. Le but : favoriser l'esprit de famille à l'échelle locale.

2. Passez à la vidéo

La vidéo ne date pas d'hier, mais beaucoup de petites entreprises hésitent encore à l'utiliser. Pourquoi vous en priver alors que pour la vaste majorité des gens, les vidéos donnent une impression positive de l'entreprise et les aident à prendre des décisions lors de leur magasinage en ligne ? En plus, c'est facile à faire ! « Vous pouvez utiliser votre téléphone intelligent pour enregistrer, monter, modifier et publier », expose Valérie Brasseur, du Groupe Pages Jaunes. On peut aussi y ajouter des questions et des fonctions interactives. Enfin, les vidéos permettent de recueillir des données analytiques - temps de visionnement, nombre de clics vers un site Web... - de façon à déterminer le retour sur investissement.

3. Rejoignez vos clients en temps réel

Avoir le sentiment d'être présent au moment où les choses arrivent. Accéder à des renseignements à jour : voilà ce que veulent les consommateurs. En clair, cela signifie que votre entreprise doit savoir réagir en temps réel. Surtout qu'une réponse immédiate entraîne une augmentation de 14 % de l'intention d'achat. Des applications comme Periscope et Facebook Live permettent de rejoindre les internautes comme jamais auparavant. « Les entreprises peuvent également se joindre à la communauté sociale élargie en engageant la conversation à l'aide de mots-clics et créer ainsi la tendance », explique Valérie Brasseur, du Groupe Pages Jaunes. Pensons à #MTLmoments lancé par Tourisme Montréal.

4. Ajoutez des boutons d'achat sur vos médias sociaux

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : en 2014, les revenus provenant des réseaux sociaux atteignaient 3,3 milliards de dollars, un montant qui ne fait qu'augmenter depuis. « Les médias sociaux ne sont plus juste un outil de diffusion, mais favorisent désormais les ventes, soutient Valérie Brasseur, du Groupe Pages Jaunes. Pour que les boutons d'achat des médias sociaux donnent les résultats escomptés, il faut limiter le nombre d'actions entre le bouton "achetez maintenant" et la page d'achat. » Une paire de lunettes présentée sur Instagram devrait ainsi être commandée en un seul clic ou presque !

5. Soyez « mobile »

L'utilisation de l'appareil mobile a surpassé celle de l'ordinateur de bureau il y a trois ans, et les paiements par voie mobile devraient atteindre 142 milliards de dollars d'ici 2019. Alors qu'attendez-vous pour adopter la solution mobile ? « Dans la file d'attente, à l'épicerie, au soccer... Tout le monde est sur son cellulaire, et les gens l'utilisent plus que jamais pour acheter en ligne ou interagir avec une entreprise », s'exclame Valérie Brasseur, du Groupe Pages Jaunes. À mettre en priorité dans votre plan marketing : adapter votre site Web aux appareils mobiles (version adaptative). Gros caractères, menu donnant accès aux liens avec un seul doigt, courts textes... Votre entreprise doit être à la portée de main de vos clients !

