Le milieu des transports et de la logistique compte de nombreux métiers stimulants et bien rémunérés, mais qui demeurent souvent méconnus.

Le 6 novembre prochain, la Journée carrières CargoM présentera plus d'une centaine de postes à combler au sein d'entreprises du Grand Montréal. Vous rêvez d'un nouvel emploi? Voici quelques perspectives d'avenir qui méritent d'être considérées.

Officier(ère) de navigation

« Jusqu'à 100 000 $ par année et six mois de vacances »

Dominic Racine, Groupe CSL

L'officier de navigation a pour rôle d'assurer la sécurité du navire, de superviser les opérations de chargement-déchargement, de maintenir la stabilité du bateau et de noter les délais, s'il y a lieu. C'est un mode de vie très différent, qui implique de demeurer en milieu de travail au-delà des heures d'une journée de travail traditionnelle. En retour, le salaire est avantageux (entre 70 000 $ et 100 000 $ par année). Un officier peut également obtenir jusqu'à six mois de vacances annuellement.

Débardeur(euse)

« L'emploi parfait pour ceux qui aiment le grand air »

Marlène Abran, Association des employeurs maritimes

Le travail consiste à charger et à décharger des navires. Au chargement, il faut transporter dans les conteneurs des sacs de produits en vrac, comme du sel, du cacao, des grains ou de l'alumine. Au déchargement, il faut également pelleter le fond de la cale. C'est un emploi parfait pour ceux qui aiment travailler au grand air ou pour les couche-tard. En effet, les débardeurs occupant le quart de soir et celui de nuit sont respectivement rémunérés à temps et demi et à temps double.

Conducteur(trice)

« Pour travailler et voyager en même temps »

Richard Maskaleut, Groupe Robert et ambassadeur de l'Association du camionnage du Québec

Être camionneur, c'est l'occasion de voir du pays : le poste permet, à sa façon, de travailler et de voyager en même temps. Le camion devient ainsi un bureau privé sur roues, où l'on peut écouter la musique de son choix en savourant son café. Le métier de conducteur est méconnu et peu de gens en considèrent tous les avantages.

Répartiteur(trice)

« S'adapter aux défis de chaque journée »

Jean-Michel Mercier, Ray-Mont Logistics

Le répartiteur est responsable des camionneurs ainsi que de l'ensemble de leurs opérations de transport. C'est lui qui informe les conducteurs de leur destination, des adresses de livraison et du travail à faire une fois sur place. Pour exercer ce métier, il faut savoir faire preuve de sang-froid et être capable de s'adapter aux défis de chaque journée, qu'il s'agisse de pannes, de bris d'équipement ou même d'accidents.

Gestionnaire des activités ferroviaires

« Un poste exigeant et stimulant, avec des responsabilités importantes »

Sébastien Vachon, Canadien National (CN)

En plus de s'assurer que les opérations sont menées à terme, le gestionnaire est en relation directe avec les clients. C'est un travail qui demande un fort esprit d'équipe, d'être un habile communicateur, de se montrer travaillant et d'aimer la logistique. En tant que personne-ressource, le gestionnaire occupe un poste exigeant et stimulant qui présente des responsabilités importantes. Les conditions salariales dans l'industrie ferroviaire sont généralement très avantageuses.

Agent(e) d'approvisionnement

« L'agent doit négocier les contrats et les accorder aux fournisseurs »

Frédéric Therrien, Groupe Lafrance

L'agent d'approvisionnement est responsable d'acheter tout ce qui sera utilisé ou transformé par l'entreprise, comme de l'équipement général et spécialisé, du matériel, des terrains, des droits de passage et des services. C'est à lui de négocier les modalités des contrats avant de les accorder aux fournisseurs de son choix (ou d'émettre ses recommandations à cet effet). Enfin, le travail demande d'accorder une grande attention aux détails afin d'établir un calendrier de livraison, de surveiller l'exécution des mandats et de communiquer avec les clients et fournisseurs dans le but de résoudre d'éventuels problèmes.