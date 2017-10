1. On n'a qu'une chance de faire une bonne première impression

Être aussi bon que ses principaux concurrents n'est plus suffisant. Il faut être les meilleurs ! Peu importe la nature de l'entreprise, il faudra chercher à avoir une image plus professionnelle, plus sympathique et plus sophistiquée. Une entreprise devrait toujours consulter, analyser et comparer les sites Web de la concurrence avant de se lancer elle-même dans l'aventure.

2. L'information pertinente doit se trouver rapidement

Soyons honnêtes : les gens sont souvent paresseux. Les internautes veulent trouver aisément les informations qu'ils recherchent sur le site Web d'une entreprise. L'adresse physique et courriel, les numéros de téléphone et les heures d'ouverture devront être bien visibles sur le site, et le rester en tout temps. Pour un restaurant, le menu est tout aussi important que le lien pour effectuer une réservation. On traitera donc les deux avec la même attention.

3. Tous les textes doivent être faciles à lire

Sur le Web, les gens ne lisent pas en commençant par la première phrase. Ils balaient plutôt rapidement la page, puis vont directement au passage qui les intéresse. Il faudra donc éviter les longs blocs de textes et enlever tous les passages inutiles. Séparez ensuite ce qui reste en paragraphes de moins de 75 mots. Et peu importe les tendances en vogue, des lettres noires sur un fond blanc se liront toujours mieux que des lettres pâles sur un fond plus foncé. Vous pouvez aussi lire votre texte à voix haute. Si vous accrochez sur un passage, c'est peut-être signe qu'il faut le retravailler.

4. Présenter les caractéristiques ET les avantages

Il faut savoir la différence entre les caractéristiques et les avantages d'un produit ou d'un service. Et les deux devront absolument se retrouver sur le site Web. Si l'on prend une montre en exemple : « fabriqué en titane » est une caractéristique, alors que « à la fois plus léger et plus résistant » est un avantage. Un avantage est bien souvent la conséquence positive d'une caractéristique.

5. Créer des appels à l'action qui sont efficaces

Sur un excellent site Web, toutes les pages devraient inviter le client potentiel à cliquer sur un bouton ou un lien d'appel à l'action : courriel, téléphone, réservation, commande, demande de soumission, etc. Si en regardant une page, trouver ces « appels » prend plus qu'une seconde... il faudra revoir ses plans. Les appels à l'action devraient idéalement inclure un verbe d'action, un bénéfice concret pour le client potentiel, jumelé à une pression liée au temps, si cela s'applique à votre industrie. Par exemple : « Commandez aujourd'hui pour profiter de la livraison express ».

Le saviez-vous ? En moyenne, les entreprises perdent 50 % de leurs ventes potentielles parce que les internautes n'arrivent pas à trouver aisément l'information qu'ils recherchent sur leur site Web.

