C'est un fascinant paradoxe : gérer son entreprise représente une telle exigence au quotidien qu'elle peut distraire, à un moment ou un autre, tout PDG des besoins mêmes de son entreprise. Et ce sont les ressources humaines qui sont bien souvent les premières sacrifiées. Recruter/congédier. Voilà le mode de fonctionnement par défaut de la plupart des PME. Et s'il existait une tout autre façon d'aborder la question ? La voici.

Trois entrepreneurs, une philosophie

Si l'ancienne mentalité RH consistait grosso modo à se demander comment « utiliser » les « ressources » pour créer de la valeur, la question qui se pose désormais pour les employeurs, c'est plutôt de savoir comment fournir à ses employés tout ce qu'il leur faut pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes.

Plusieurs entrepreneurs ont bien sûr compris les avantages d'un programme RH depuis longtemps, mais la réalité d'une PME les rattrape : pas le temps, pas les outils, encore moins de spécialiste RH pour s'en occuper. « On a fondé Collage pour opérer un changement absolu dans la façon d'envisager les RH », dit Elijah Moore, PDG et cofondateur de Collage avec Steven Hannah, et Peter Demangos, un spécialiste des avantages sociaux. À eux trois, ils ont mis au point un outil technologique ultrasimple qui agit comme un véritable soutien RH et qui est l'un des seuls sur le marché canadien à combiner gestion des RH et gestion des avantages sociaux.

Gestion deux-en-un

Deux des trois fondateurs de Collage ont chacun lancé et dirigé leur entreprise avant de fonder Collage. La difficulté de mettre en place une politique RH et un programme d'avantages sociaux en PME, ils l'ont vécue de l'intérieur : « La plupart des entreprises utilisent encore des feuilles de calcul pour gérer leurs ressources humaines et leurs plans d'avantages sociaux, ce qui est terriblement inefficace », résume Elijah Moore, PDG et cofondateur de Collage. La réalité, c'est que l'offre de plateformes RH numériques pour 200, 500 ou 1000 employés explose, mais pour les entreprises de 200 employés et moins... c'est un grand désert. « Avec Collage, on a notamment repensé tout à fait la façon de communiquer, de traiter et de mettre à jour les avantages sociaux des employés ». L'équipe de Collage rassemble par ailleurs plusieurs spécialistes RH certifiés, dont l'expertise a servi à optimiser la plateforme pour qu'elle réponde le mieux possible aux besoins des entrepreneurs. Ces experts leur offrent en plus un soutien continu.

Comment ça marche ?

Les employés sont sans doute l'actif le plus important d'une entreprise. Or, cette entreprise, qui dispose très souvent de logiciels pour maximiser la gestion des finances ou détailler les allées et venues de sa clientèle ou encore tenir un inventaire avec grand soin... n'a pas d'outils pour la gestion RH. Pourtant, une importante partie de ces tâches peuvent être prises en charge par une application. Voici un survol des principales fonctionnalités de Collage :

Pour l'employeur

Réduit les maux de tête en automatisant le suivi des jours de congé et d'absence.

Simplifie le processus d'accueil des nouveaux employés en automatisant toutes les tâches récurrentes.

Redonne du temps aux gestionnaires RH en optimisant le processus de recrutement.

Élimine les pertes de temps liées à la gestion des dossiers employés qui étaient tenus sur papier ou sur des chiffriers.

Pour l'employé

Supprime les requêtes d'information sur sa couverture d'assurance ou sur son solde de congés et lui donne un accès direct à son dossier d'employé.

Améliore de façon continue les relations entre les gestionnaires et leurs employés en automatisant les rencontres de rétroaction.

Facilite les ajustements de couverture d'assurances collectives en permettant de faire les changements à même la plateforme.

Québec inc. et ressources humaines

Le Québec, en affaires comme ailleurs, a aussi sa façon unique d'entreprendre. Pour ce qui est du savoir-faire requis pour créer une véritable culture PME, le Québec a depuis longtemps fait ses preuves. Remarqué partout pour son esprit novateur, son art de vivre (et donc de travailler) et sa convivialité, il est sans doute l'un des endroits où une plateforme comme Collage a le plus à apprendre et à offrir : « Les PME du Québec étaient moins bien servies en matière d'outils technologiques. Nous sommes donc très fiers de lancer Collage ici. Ce nouvel outil a le pouvoir d'améliorer l'ensemble des processus RH, ce qui en retour peut contribuer à augmenter la valeur des entreprises qui l'utilisent à son plein potentiel. Collage redéfinit l'expérience de la gestion des RH et c'est la qualité de cette expérience qui a motivé notre choix d'y investir », raconte François Lafortune, PDG de la plateforme de lancement pour entreprise montréalaise Diagram. Collage est offerte en français depuis cet automne.