Le Chotto Resto Lounge offre une « cuisine fusion de style asiatique », dans une ambiance à la fois branchée et feutrée. Même si les confortables banquettes sont propices aux repas en amoureux, l'endroit est également ouvert le midi, en semaine, pour les lunchs d'affaires. Le Chotto offre même le service de livraison, et une grande salle privée pour les célébrations en famille ou entre amis. Comme le résume si bien Julie Desrosiers, « Chotto signifie prendre un moment (ndlr : en italien), nous sommes donc un restaurant qui s'adapte aux besoins des clients, peu importe leur moment. » C'est ce message qu'elle propage sur le Web et les réseaux sociaux.

Êtes-vous habile avec les médias sociaux et le marketing numérique ?

Personnellement, oui. Je suis de la génération qui a grandi avec Facebook et j'adore Instagram. Mais entre gérer ses comptes personnels et ceux de son entreprise, il y a un monde de différence. On suit surtout ses amis, ou des personnalités, pour s'évader et rêver. Mais quand il s'agit d'une entreprise, on veut plutôt s'informer. Il faut donc développer du contenu intéressant pour notre communauté, tout en faisant la promotion de l'entreprise... Mais il ne faut pas en faire trop, non plus. La ligne à ne pas franchir est mince. C'est ce que je trouve difficile dans la gestion des réseaux sociaux.

Quel est votre meilleur coup concernant le marketing numérique ?

Suite à une promotion Facebook concernant la livraison, une communauté de nouvelles mamans a commencé à nous suivre. Notre service de livraison est devenu soudainement très populaire !

Quels sont vos prochains défis concernant le marketing numérique ?

On veut se lancer dans Instagram et améliorer notre gestion des commentaires sur les réseaux sociaux. Il faut être très réactif et garder son côté humain. Les avis positifs, ça va toujours. Mais quand c'est négatif, la situation peut dégénérer rapidement. Mais heureusement, ça n'arrive pas souvent !

Avez-vous déjà sollicité des conseils pour améliorer votre potentiel d'affaires ?

Bien sûr ! On vient tout juste de refaire notre site Web avec l'aide de Pages Jaunes. Cela a été vraiment une super expérience. Leur portfolio de réalisations est assez vaste, donc on peut rapidement trouver ce qui nous attire comme structure ou comme look. Quand on avait des hésitations, notre spécialiste était toujours disponible pour répondre à nos questions.

