Alex Bastide a huit restaurants (bientôt neuf), des menus foody abordables et beaucoup, beaucoup de succès. Son secret ? Une proximité physique et virtuelle avec la faune de chaque quartier où s'implantent ses L'Gros Luxe.

Jamais Alex Bastide n'aurait pensé se lancer en restauration, encore moins diriger une chaîne qui ne cesse de faire des petits ! « La restauration, c'est un job de fou. Mais comme je suis végétarien, que j'aime sortir et que je ne trouvais rien à mon goût, je me suis mis en tête d'ouvrir mes propres restos. » Le flash a lieu en 2013. Un solide plan d'affaires et un concept original plus tard (décor rétro, menu abordable mi-végétarien, mi-carnivore, ambiance conviviale), il signe deux baux en même temps, l'un sur le Plateau, l'autre dans le Mile-End. C'est le début des L'Gros Luxe, qui s'étendent aujourd'hui de Montréal à Chicoutimi (ouverture cet hiver), en passant par Sherbrooke, Victoriaville et Québec. Partout où pousse l'enseigne, les clients accourent... et reviennent ! Alex Bastide nous parle de sa stratégie numérique à la base de son succès.

Votre stratégie est bien différente de celle des grosses chaînes de restaurants. Qu'est-ce qui la distingue ?

Chaque resto a sa propre identité et porte le nom du quartier où il est implanté - L'Gros Luxe Sud-Ouest, L'Gros Luxe Vieux-Longueuil... On adapte les plats en fonction de la demande - chinois, irlandais, grec, italien, libanais, japonais... - avec une présentation réconfortante-fun-cochonne ! Puis tout part de Facebook et Instagram. Si j'ouvre un nouveau resto ou que je propose des nouveautés au menu, j'invite des blogueurs. Les clients, eux, sont fiers d'être au L'Gros Luxe et partagent leur expérience en prenant des photos de leur bouffe avec le logo de la serviette ou du verre derrière. La réponse est très positive : 60 000 abonnés Facebook pour les pages de nos 8 restos et 17 000 abonnés Instagram.

Après trois ans et demi d'activités, vous planchez sur un nouveau site Web. À quoi doit-on s'attendre ?

On est en train de repenser notre stratégie marketing pour que tout se passe désormais sur notre site. Ce sera notre carte d'affaires. On va créer un blogue avec des entrevues de nos chefs, de nos employés et de nos fournisseurs, publier de nouvelles images et des vidéos, adopter une nouvelle façon de parler à nos clients. Je veux que les gens sentent que c'est moi, Alex Bastide, qui leur parle et non une grosse chaîne impersonnelle. J'ai engagé un expert en médias sociaux pour amplifier notre présence en ligne et répondre à tous les commentaires reçus sur nos plateformes et sur les sites d'avis. Parce que je suis débordé, j'ai aussi besoin de spécialistes du numérique pour faire la refonte de mon site et bien le référencer, mais je participe à toutes les étapes de création.

Quel est votre prochain défi ?

Mon rêve à long terme, c'est d'ouvrir des restos un peu partout dans le monde et de créer un genre d'agence de voyages. Le nouveau site Web va d'ailleurs proposer une carte avec toutes les activités répertoriées dans chaque quartier. Par exemple, St-Viateur Bagel, le Théâtre Outremont et le Théâtre Rialto dans le Mile-End, ou le canal Lachine, le marché Atwater et le resto Joe Beef dans le Sud-Ouest. Chaque fois que tu trouves un L'Gros Luxe, tu découvres un quartier hallucinant. C'est l'expérience à son top !

