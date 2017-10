Bleueco fabrique des matelas écologiques faits entièrement à Saint-Hyacinthe et exclusivement offerts en ligne. Dans un marché dominé par de grands manufacturiers, la jeune entreprise mise sur le numérique pour promouvoir ses produits et sa mission écologique.

Justin Lapointe est vice-président des Matelas Bleueco, mais il préfère plutôt le titre de « débrouillard en chef ». Une expression qui, selon lui, résume mieux le quotidien des entrepreneurs. Lancée l'année dernière, l'entreprise familiale (son père est un spécialiste des mousses) confectionne des matelas aussi écologiques qu'uniques. Les mousses utilisées sont conçues à partir d'huiles naturelles et la housse est en fibres d'eucalyptus. Grâce à leur système multicouche révolutionnaire, les matelas Bleueco s'adaptent à tous les types de dormeurs et assurent un alignement optimal de la colonne vertébrale. Et leur durée de vie dépasse même les normes de l'industrie. Comme les matelas Bleueco ne sont qu'offerts en ligne, pas surprenant que la stratégie marketing de l'entreprise repose que sur le numérique.

Êtes-vous habile avec les médias sociaux ? Avez-vous une stratégie pour tout ce qui touche le numérique ?

Habile est un bien grand mot ! Je fais de mon mieux, mais tout cela demande tellement de temps. Je réalise que la gestion des réseaux sociaux pourrait être un poste à temps plein. Les journées sont déjà bien remplies quand on est entrepreneur. Je dirais que, pour l'instant, notre stratégie est « ce que l'on peut faire, on le fait bien ! »

Quels outils utilisez-vous afin de faire la promotion de vos matelas ?

On fait énormément de campagnes publicitaires sur Facebook et on utilise des mots-clés sur les moteurs de recherches. J'ai une formation en études quantitatives et en sociologie. Une chance ! Ça m'aide à segmenter notre public cible sur Facebook, et à trouver des mots-clés originaux, en me mettant à la place du client potentiel. Mais encore là, on revient toujours au même problème. Cela demande beaucoup de temps.

Quel est votre meilleur coup numérique jusqu'à maintenant ?

Notre promesse de planter trois arbres à chaque matelas vendu. Ce n'est pas un simple slogan, mais plutôt une façon de prouver notre engagement véritable auprès de la planète. Mais, il est vrai que c'est un argument qui a su convaincre d'éventuels acheteurs. Nous allons bientôt planter nos premiers arbres, ici, dans la région Maskoutaine. Les gens pourront d'ailleurs nous suivre, en direct, sur Facebook.

Quels sont vos prochains défis concernant le marketing numérique ?

Il faudra bien un jour développer du contenu intéressant, rattaché à notre produit et à notre mission, sur Facebook. Mais pour réussir à former une communauté, il faut prendre le temps de créer du contenu étoffé. Et comme le temps manque... Pour l'instant, on préfère donc attendre. C'est la même chose pour notre compte Instagram. On veut du visuel de qualité, que l'on n'a toujours pas le temps de créer. Un jour ou l'autre, si l'on veut se concentrer sur la croissance de l'entreprise et sur le développement de nouveaux produits, on devra faire appel à des spécialistes en marketing numérique.

Comme Justin, vous aimeriez faire appel à un professionnel en marketing numérique ? Que ce soit pour élargir votre clientèle ou optimiser vos médias sociaux, nous pouvons vous aider.

Pour découvrir les services pour entreprises, consultez le site de Pages Jaunes.