S'alimenter sainement et demeurer actif fait partie des priorités de notre société. Cet art de vivre contribue à améliorer ce qui nous tient le plus à coeur : la santé. Ce précieux équilibre naturel, qui réduit les risques de maladies chroniques, nourrit des comportements plus responsables.

Au Québec, nous vouons beaucoup de respect et d'amour aux bonnes habitudes alimentaires et à l'activité physique régulière. Des pratiques quotidiennes qui témoignent de notre engagement à développer notre mieux-être et à enrichir notre longévité.

Les experts en nutrition et du milieu de la santé l'affirment : c'est en mangeant mieux, et particulièrement plus de super aliments frais, comme des légumes, des denrées aux propriétés antioxydantes, que nous pouvons améliorer notre qualité de vie.

D'emblée, des outils qui aident à combattre l'hypertension, le diabète, l'ostéoporose et l'obésité.

Une bonne idée

Or, dans un contexte de vie urbaine qui fait peu de place à l'agroalimentaire, il est indispensable de réinventer la terre agricole en ville pour procurer des denrées fraîches à ses résidents.

La création locale de produits naturellement sains, confectionnés sans gaspillage, représente à cet égard une belle initiative de développement durable. Une action qui stimule l'innovation technologique.

Animée de la volonté de mieux faire, une entreprise d'ici a relevé le défi en recréant ce que l'on mange et en le produisant de manière écoresponsable dans les espaces inutilisés de nos villes et à proximité des résidents.

Des produits frais

L'entreprise Les Fermes Lufa qui cultive, sans pesticides ni fongicides, des légumes frais à l'aide d'énergies renouvelables, donc sans gaspillage, a donné naissance à un modèle d'affaires révolutionnaire.

Comprenant désormais trois serres permettant de récolter 120 variétés de légumes, la ferme à la fine pointe de la technologie collabore avec 100 partenaires du Québec afin d'approvisionner ses clients en fromage, légumes racines, lait de grande qualité, oeufs et viandes de boucherie.

Elle donne également accès à des mets préparés et à plusieurs produits transformés, dont le pain.

Le défi entrepreneurial

Dans un esprit d'innovation et d'initiative, Les Fermes Lufa peuvent donc produire, concevoir, construire, gérer, développer et inventer leurs propres logiciels. Un procédé qui a permis de distribuer des dizaines de milliers de paniers cette année dans la région périphérique de Montréal.

En constante évolution, ce concept original gagne en popularité et s'étend maintenant à d'autres villes en respectant la nature, un but ultime.

L'entreprise qui choisit ses employés pour leur volonté d'apprendre, de bien travailler et d'apporter de nouvelles idées ne mise aucunement sur l'expérience préalable des recrues à l'emploi.

Elle valorise principalement la capacité de chacun à repousser ses limites en pensant autrement. Une attitude constructive qui s'appuie sur des solutions de développement technologique.

D'excellents emplois

Cent cinquante personnes travaillent chez Les Fermes Lufa. Ce sont principalement des personnes qui contribuent à l'innovation technologique et au développement de logiciels.

L'entreprise qui regroupe des architectes, des ingénieurs, des gestionnaires financiers et des agents de service à la clientèle fait également appel à des diplômés de sciences horticoles pour le travail en serre.

Tout en contribuant à l'effort sociétal, ils ne cessent de raffiner le concept de l'organisation. Ces personnes qui n'ont pas peur de s'attaquer à des défis hors norme sont parfois recrutées au sein de la clientèle d'abonnés.

Ce sont des gens qui partagent la vision de développement durable de l'entreprise et qui aiment collaborer à l'affinement et au succès du savoir-faire québécois.

Un outil efficace

Dans sa volonté d'agir comme un investisseur socialement responsable et soucieux d'un développement économique durable, le Fonds de solidarité FTQ est un levier économique indispensable.