Petits de l'extérieur, mais spacieux de l'intérieur, abondamment fenestrés, écoénergétiques et design à souhait, les « escargots » de Safari Condo ont été conçus par des amateurs de plein air qui ne trouvaient pas leur bonheur dans l'offre de roulottes et de VR. « Chaque été, on partait en famille en Westfalia. Ça coûtait cher d'entretien », se souvient Dominique Nadeau, aujourd'hui directrice générale de l'entreprise familiale de Saint-Nicolas. Ses parents ont donc troqué la caravane allemande pour un VR américain de 24 pieds. Ils ont détesté. Idem pour la tente-roulotte : ouvre, ferme, fais-la sécher... trop d'ouvrage. « En fait, mes parents cherchaient un habitacle compact et versatile qui se conduirait bien et pourrait se faufiler partout. Mon père s'est dit : on va créer notre propre Westfalia nord-américain facile à réparer ! » Près de 20 ans plus tard, les différents modèles de caravanes - le fameux Alto en forme de goutte d'eau - et de motorisés de Safari Condo ont conquis les grands espaces, les terrains de camping et le coeur des « condistes », très actifs en ligne. Un atout pour l'entreprise qui mise sur la proximité avec ses clients pour forger sa stratégie marketing.

À l'image de plusieurs de vos clients, vous avez une belle présence en ligne. En quoi se résume votre stratégie numérique ?

On n'a pas les moyens d'être partout à la fois, alors on concentre nos efforts sur Facebook et Instagram. Chaque fois qu'on publie des photos et des vidéos, ça réagit ! En fait, cette proximité remonte bien avant les médias sociaux. Comme on fabrique et on vend nous-mêmes nos véhicules, nos clients s'adressent directement à nous pour une réparation ou un service. Ça favorise la conversation. Même que des propriétaires de nos véhicules ont ouvert un groupe de discussion privé, le Forum des Condistes & Altoïstes, qui comprend des Québécois, des Canadiens et des Américains. Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs ! Aux États-Unis, notre expansion est passée en grande partie par ce canal.

Avez-vous fait appel à des experts pour développer votre stratégie ?

Oui. Sporadiquement, on consulte des experts en marketing numérique. Certains conseils nous ont été utiles. Par exemple, amener les gens à visiter notre site Web à partir de nos médias sociaux. Auparavant, il n'y avait pas de redirection. Ils nous ont aussi incités à élargir notre communauté en créant des partenariats - celui avec le magazine en ligne Go-Van en est un. Autrement, c'est Michèle, ma mère, qui anime notre page Facebook de concert avec une firme spécialisée en gestion des médias sociaux.

Quel est votre prochain défi concernant le marketing numérique ?

S'adapter à un marché qui repousse sans cesse les limites. Les plateformes de médias sociaux se multiplient, de même que le clavardage en direct à toute heure du jour et de la nuit sur les sites d'entreprise. Pour une PME comme la nôtre, c'est important de bien choisir où déployer nos efforts.

