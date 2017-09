Fondée en 1983, IDÉKA se spécialise dans la vente et l'installation de portes et fenêtres résidentielles. Même si ses deux salles d'exposition sont situées sur la Rive-Sud, l'entreprise attire de nombreux clients qui habitent la grande région métropolitaine de Montréal grâce à une excellente stratégie numérique !

Quel est le secret du succès d'IDÉKA Portes et Fenêtres ? L'entreprise familiale mise sur la qualité (de ses produits et services) plutôt que sur la quantité. « Pour nous, il n'y a pas de différence entre un contrat pour une nouvelle résidence moderne ou pour le remplacement de trois fenêtres dans le sous-sol d'un petit bungalow », explique Derick Kipps. Aujourd'hui, l'entreprise possède deux succursales sur la Rive-Sud (Saint-Bruno-de-Montarville et Brossard) et emploie près de 20 personnes. Grâce à un important virage numérique, entrepris avec l'aide de Pages Jaunes, Derick et Danielle font maintenant des affaires au-delà des limites géographiques de la Rive-Sud.

Êtes-vous habile avec le marketing numérique ?

Derick : Pas du tout ! C'est pourquoi, il y a sept ou huit ans, on a décidé de demander l'aide de Pages Jaunes pour entreprendre un important virage numérique. À l'époque, on faisait beaucoup de publicités imprimées dans différents journaux et notre site Web n'était vraiment pas optimal.

Danielle : On a vu que nos fournisseurs prenaient le virage numérique et on s'est dit qu'il fallait suivre. Mais on n'avait pas les connaissances dans le domaine pour se lancer seuls dans l'aventure. On possède maintenant un site Web moderne et on utilise également des mots-clés sur les moteurs de recherche. Ils sont développés avec l'aide et les conseils de notre représentante Pages Jaunes.

Arrivez-vous à mesurer efficacement les retombées de votre nouvelle stratégie numérique ?

Danielle : Oui. Nous recevons chaque mois un rapport détaillé qui est vraiment facile à lire. On y retrouve une foule d'informations pertinentes, comme les codes postaux des gens qui ont consulté notre site Web. Ça nous permet de mesurer nos performances sur l'île de Montréal et sur la Rive-Sud. On peut également ajuster le tir très facilement.

Quel est votre prochain défi concernant le marketing numérique ?

Derick : Il faut développer et optimiser notre page Facebook. On gérait cette page nous-mêmes jusqu'à tout récemment. Mais nous avons finalement décidé de confier ce mandat à l'équipe de Pages Jaunes. On était hésitants au départ, mais on s'est ravisés à la fin de l'été. À la suite des mauvaises conditions météorologiques du mois d'août, plusieurs personnes nous ont recommandés à des amis via Facebook pour réparer ou remplacer des fenêtres endommagées. C'est ce qui nous a convaincus de renforcer notre présence sur les réseaux sociaux.

