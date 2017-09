À voir tous ces accessoires plus stylés les uns que les autres, on a peine à croire que l'entreprise familiale a vu le jour dans un sous-sol ! C'était il y a 25 ans. Depuis, Denis Jaouich en a fait du chemin avec La Cravaterie, qui porte désormais le nom de Denis & Sam, en l'honneur de son fiston. Située au Carrefour Laval, la boutique est à la fine pointe de la mode d'ici et d'Europe. Des accessoires pour tous les goûts et toutes les bourses. Et comme la tendance est maintenant au numérique, la PME amorce le virage vers le cybercommerce et les médias sociaux. « Ce n'est pas trop tôt, mais en bon comptable que je suis, je voulais prendre un minimum de risque pour un maximum de profits. » Nous lui avons demandé de nous parler de sa stratégie pour percer le marché au pays et au-delà des frontières.

Vos accessoires ne nécessitent pas d'essayage. Parfait pour la vente en ligne ! Comment comptez-vous vous imposer sur le Web ?

En articulant ma stratégie marketing numérique autour de trois axes : un site transactionnel, des campagnes sur Facebook et Instagram. Comme ça fait longtemps qu'on a pignon sur rue, l'enseigne a déjà une notoriété. Nos accessoires colorés plaisent aux clients qui nous pressent de les rendre disponibles en ligne. Ainsi, nos campagnes viseront moins à nous faire connaître qu'à rediriger les gens sur le site. Pour le moment, celui-ci est en chantier et on est peu présent sur les médias sociaux par manque de temps. Comme bien des propriétaires de PME, j'ai d'autres chats à fouetter entre la gestion de l'entreprise, les achats, les ventes...

Avez-vous songé à faire appel à un expert pour vous aider dans ce virage numérique ?

Oui. On fait affaire depuis peu avec une entreprise de marketing numérique pour la construction du site, et, éventuellement, la gestion de nos médias sociaux. On n'a plus le choix ! Le Web est une nouvelle façon de vendre et un univers à conquérir pour les petites compagnies. On sait qu'on doit investir dans Google AdWords, dans la publicité sur Facebook et Instagram. Mais quel montant injecter ? Comment savoir si ça rapporte ? Moi, mon expertise, c'est de vendre des cravates et des chemises. Alors je compte sur l'expert pour chiffrer les retombées.

Quel est votre prochain défi ?

Déterminer le bon nombre de publications et de photos à publier chaque jour - 4, 5, 10 ? On va le savoir à l'usage et par essais-erreurs. C'est pour ça que je préfère y aller une étape à la fois. Notre site va commencer petit et prendre de l'ampleur au fil des ventes. De sorte qu'un jour, il va surpasser la boutique et habiller les gens du monde entier !

