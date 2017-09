Ce n'est pas pour rien si l'entreprise qui rénove avec style les maisons dans le Grand Montréal s'est donné le nom de Précellence. « On vise au-delà de l'excellence », dit d'entrée de jeu le président Richard Sirois. Cela se traduit par un service rigoureux qui combine toutes les étapes de la rénovation, de l'architecture à la construction, en passant par la planification et le design. Mur porteur, entrée électrique, plomberie, ventilateur... Tout est prévu avant la mise en chantier afin d'éviter les mauvaises surprises - une clause au contrat prévoit même une pénalité à payer au client advenant un retard dans l'exécution des travaux ! L'excellence se reflète aussi dans ce désir de rester à l'avant-garde sur le Web. Et c'est ici que le président cède le flambeau à la nouvelle génération, très à l'aise avec les technos. Responsable du site Web et des médias sociaux, Jérémy Sirois résume les grandes lignes de la stratégie marketing.

Avez-vous une stratégie bien établie pour tout ce qui touche le numérique ?

Oui. On veut devenir un site de référence en ligne. Le milieu de la rénovation est désordonné et les gens ne savent pas où trouver l'information pour réaliser leur projet. Notre stratégie numérique vise donc à créer un portail de ressources pour aider les clients à se préparer et à savoir exactement à quoi s'attendre - durée des travaux, coûts, etc. On a rafraîchi notre site Web en ce sens pour offrir une info plus claire et synthétisée. Autrement, on mise sur Facebook pour partager des conseils.

Avez-vous sollicité l'aide d'un expert pour gérer vos médias sociaux ?

Au début, c'est moi qui gérais la page Facebook, mais rapidement j'ai senti que je n'y arriverais pas tout seul par manque de temps. On a fait appel à une agence de marketing numérique qui dispose d'un service de rédaction. On leur soumet des idées de contenu (réno de salle de bain, nouveau projet à mettre de l'avant, présence à un événement, etc.), ils rédigent les publications et les mettent en ligne. Les commentaires sont très positifs et génèrent beaucoup de trafic sur notre site. Prochaine étape : étendre notre présence sur Instagram, Pinterest, Twitter et Tumblr, et relancer l'écriture de blogues pour guider nos clients du début à la fin.

À votre avis, quel est votre meilleur coup en ligne jusqu'à présent ?

À partir du moment où on a commencé à faire affaire avec un photographe professionnel et à publier des photos inspirantes de nos projets sur Facebook, on a obtenu une réponse encore plus positive. Nos publications sont esthétiques et authentiques, et présentent un mélange de styles pour tous les goûts. On agit comme un conseiller. Ça rejoint les gens.

Comme les Sirois, vous seriez prêt à investir dans une stratégie numérique qui fera croître votre entreprise ? Que ce soit pour optimiser vos médias sociaux ou attirer une nouvelle clientèle, nous pouvons vous aider.

Pour découvrir les services pour entreprises, consultez le site de Pages Jaunes.