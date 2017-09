Fondée en 2006, à Toronto, la chaîne The Ten Spot vient combler un manque entre les spas haut de gamme qui offrent des services dispendieux et les salons de beauté bon marché. Avec leur concept novateur, les « bars-beauté anti-spa » The Ten Spot viennent donc judicieusement se nicher entre ces deux extrêmes. Une hygiène impeccable, un juste prix et des employés qualifiés ont fait de The Ten Spot un succès pancanadien. Soulignons également des petits extras, comme la possibilité d'écouter Netflix ou de siroter un verre de vin pendant les soins. Quelle est la stratégie numérique derrière le succès de l'entreprise ? Et comment le tout se traduira maintenant au Québec ? Entrevue avec la présidente et fondatrice, Kristen Wood, et l'agent de développement pour le Québec, Navaid Mansuri.

L'arrivée de la chaîne au Québec apporte sûrement quelques défis numériques ?

Navaid : Oui. Il faut absolument faire la promotion de notre concept auprès des Québécoises. J'ai confiance en notre concept et en la qualité des soins que l'on offre. Je crois que si les Montréalaises nous essaient, elles nous adopteront. Avec l'aide du bureau de Toronto, je suis en train de plancher sur une stratégie numérique et des mots-clés qui seront déployés sur les réseaux sociaux, en anglais comme en français. Je sais que le marché québécois est très différent du reste du Canada. De nouvelles stratégies doivent donc être développées. Nous ne pouvons pas simplement prendre ce qui fonctionne dans le reste du pays et l'appliquer au Québec. J'aimerais travailler avec des spécialistes locaux qui pourraient m'aider à adapter ces stratégies pour le marché québécois.

Quel est votre meilleur coup concernant le marketing numérique ?

Kristen : La campagne publicitaire pour notre 10e anniversaire a eu une portée incroyable. Le 10 août 2016, nous avons offert des soins gratuits à notre clientèle, via une campagne numérique. Il y avait des files d'attente monstres devant chacune de nos succursales. Nous nous souhaitons la même chose, dans quelques années, au Québec !

Avez-vous déjà sollicité des conseils pour améliorer votre potentiel d'affaires ?

Kristen : Oui absolument ! Nous l'avons fait dans le passé et nous le referons certainement dans un avenir rapproché. Nous venons d'ailleurs de refaire notre site internet, en anglais et en français. S'il y a une chose dont je suis certaine, c'est que dans chaque aspect du monde des affaires, il existe toujours quelqu'un de plus qualifié que nous. Donc, il ne faut jamais hésiter à aller chercher des conseils auprès d'experts dans un domaine qui n'est pas le nôtre. C'est le succès de l'entreprise qui en dépend.

