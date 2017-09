Qu'ont en commun Gilbert Rozon, Isabelle Hudon, Bernard Landry, Caroline Néron, Bruny Surin, Alain Bouchard, Lorraine Pintal, Alain Lemaire et Sophie Brochu ? Ce sont toutes des personnalités qui sont déjà intervenues à l'Institut de leadership, dans le cadre de son programme de Certification en leadership et habiletés de direction.

Offerte en collaboration avec l'École de gestion John-Molson de l'Université Concordia, la Certification en leadership et habiletés de direction est donnée par l'Institut depuis maintenant 4 ans. Pour enseigner ce programme de 6 jours, l'Institut s'est adjoint des gestionnaires de renom, dont la réputation n'est plus à faire.

« J'ai été impressionnée par la qualité et la variété des enseignants », déclare Marie-Carmen Velasco, vice-présidente exécutive de ACCEO Solutions, qui a obtenu sa certification en 2014. « Actifs dans leur milieu, ils connaissent notre réalité et nos défis, ils ont eux-mêmes connu des échecs et des succès. Ils sont donc les mieux placés pour nous outiller et nous aider à mieux performer dans notre rôle de leader. »

Au cours de ce programme, chaque participant a l'occasion de rencontrer 15 intervenants différents, qui ont tous à coeur de venir partager leurs conseils et leur vision du leadership, et d'ainsi apprendre les meilleures stratégies qui soient. Chaque sujet inclus dans le cursus est traité par des spécialistes dans le domaine.

Les participants proviennent aussi de divers horizons, ce qui permet un transfert d'expertises variées lors des cours, des ateliers et des discussions. « Notre territoire est celui de l'expérience, l'expérience des intervenants et celle des participants », conclut Éric Paquette, président et cofondateur de l'Institut. « Ici, tout le monde apprend. »

