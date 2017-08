Les produits gourmets d'Alexis le Gourmand font saliver tout Griffintown. Mais plus seulement ! Six ans après son ouverture, et à la demande générale, l'épicerie-traiteur installe ses étals sur le Web. Une question de survie dans un marché extrêmement compétitif qui mise sur les produits d'ici.

Avec ses produits du terroir, son poulet portugais, ses saucisses maison et ses charcuteries artisanales, la chic épicerie Alexis le Gourmand amène un vent de fraîcheur dans le sud-ouest de Montréal. Et voilà qu'une petite révolution s'y prépare ! Ouvert il y a six ans dans une ancienne Machine Shop de pièces de locomotive, l'entreprise familiale fondée par Alexis Véronneau, auquel se sont joints son épouse Noée Dion et son cousin Guillaume Duchesne, a pris de la maturité au point de prendre son envol sur le Web. Désormais, les plats prêts-à-manger et les nombreux produits maison (pâtés, marinades, confitures) peuvent être commandés en ligne à partir du nouveau site Web. Une stratégie incontournable à l'heure où la consommation en ligne explose.

De plus en plus, les supermarchés se tournent vers les produits locaux. Comment faites-vous pour vous démarquer ?

Comme on n'a plus l'exclusivité des produits locaux, on s'est tournés vers le commerce en ligne. On s'est dit que, puisque le prêt-à-manger et le service de traiteur sont nos gros vendeurs, on se devait de mieux répondre à la demande. Et cette demande passe aujourd'hui beaucoup par les achats en ligne : les gens veulent des produits tout de suite, de qualité et pas trop chers. Depuis le 1er septembre, notre gamme de produits et prêt-à-manger maison est disponible à partir de notre site Web. Que vous habitiez Griffintown ou Saint-Bruno, il est possible de faire votre épicerie chez nous !

Vous êtes présents sur Facebook, Instagram, Pinterest et Twitter. Gérez-vous seuls vos médias sociaux ?

Tout récemment, on a fait appel à un expert pour revoir notre stratégie marketing, gérer nos médias sociaux et analyser nos données statistiques. La gestion des médias sociaux en entreprise, c'est un job en soi et ça prend beaucoup de temps. Je n'arrivais plus à me concentrer sur mes tâches à force de réfléchir à mes prochaines publications, aux bons hashtags, à « aimer » des gens qui vont t'« aimer » en retour... L'engouement pour les réseaux sociaux est palpable en magasin. Les clients me parlent de nos posts et de nos photos.

À votre avis, quel est votre meilleur coup en ligne jusqu'à présent ?

Justement, nous être entourés de professionnels du numérique - on a aussi une campagne de référencement avec les Pages Jaunes. On ne peut pas tout faire ni être bon dans tout. Le numérique, ça va vite ! Il faut rester à l'affût et suivre les tendances. Ça va nous aider à attirer plus de monde en magasin et à rejoindre une nouvelle clientèle sur le Web.

