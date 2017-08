La mission du Centre dentaire Boulos ne changera jamais : prodiguer d'excellents soins et donner un service impeccable. Deux valeurs que Rafik Boulos a transmises à sa fille Colette. Mais si la mission du centre n'a pas changé, les moyens utilisés pour en faire la promotion ont grandement évolué. Quand le père a annoncé à sa fille qu'il désirait rafraîchir son site Web, Colette lui a avoué qu'elle avait autre chose en tête ! La jeune femme avait envie de faire entrer la clinique dans l'ère du numérique. Avec une refonte du site Web, la création d'une page Facebook et le lancement d'une plateforme interactive sur la santé dentaire, on peut dire que les Boulos mordent dans le numérique à pleines dents.

Pour l'instant, le site de la clinique est votre seule présence sur le Web ?

Rafik : Oui. Nous sommes d'ailleurs en train de travailler sur un nouveau site Web plus moderne. Notre site commençait à dater. C'est Colette qui m'a suggéré d'en faire un peu plus et de s'attaquer aux médias sociaux. Aujourd'hui, il est vrai que tout passe par le numérique.

Concrètement, quels sont vos projets concernant le marketing numérique ?

Rafik : On a une plateforme de vidéos informatives que les patients peuvent consulter de notre salle d'attente. Depuis peu, nous avons ajouté énormément d'informations sur notre site, exclusivement réservées à nos clients. Avec un mot de passe, ils peuvent aller chercher une foule d'infos sur la santé dentaire, qu'ils soient à la clinique ou à la maison.

Colette : Avec ce virage numérique, on veut surtout faciliter la relation entre le patient et nous. On veut informer nos clients, mais aussi en trouver de nouveaux. Et s'ils sont satisfaits de nos services, ils vont partager leurs impressions sur Facebook. Dès que notre nouveau site sera en ligne, nous allons lancer la page Facebook du Centre dentaire Boulos.

Pour amorcer ce virage numérique, avez-vous sollicité les conseils d'experts ?

Rafik : Oui. Nous sommes des spécialistes de la santé buccale et dentaire, pas du marketing numérique.

Colette : Je crois que c'est important d'aller chercher des conseils d'experts lorsqu'il s'agit de développer un projet dans un domaine qui n'est pas le nôtre. Même si je fais partie de la génération qui est à l'aise avec les médias sociaux, je sais très bien que ce n'est pas la même chose quand vient le temps de développer cette sphère pour une entreprise. Pour nous, c'était un choix naturel que de faire appel à des spécialistes dans le domaine.

