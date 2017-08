Situé sur la rue Saint-Denis à Montréal, Le Club Espresso Bar offre sous un même toit un comptoir à espresso, un atelier de réparation de vélos et une boutique d'accessoires et de nutrition sportive. Un concept original que les quatre cofondateurs propagent sur les médias sociaux à la vitesse grand V.

Laurent St-Cyr, Jean-Simon Bouchard, Alex Godbout-Simard et Guillaume Drouin-Garneau sont les quatre jeunes hommes derrière le tout nouveau concept Le Club Espresso Bar. Jean-Simon et Laurent, mordus de vélos et accros à la caféine, désiraient ouvrir un café depuis longtemps. Inspiré par sa visite au Rapha (un « café cycliste » de New York), Guillaume leur a suggéré d'intégrer le vélo au concept final... avant d'embarquer lui-même dans l'aventure, tout comme Alex. Ouvert depuis la mi-juillet, Le Club Espresso Bar attire autant des cyclistes qui y font réparer leur monture que les résidents du quartier en quête d'un excellent latte. Discussion avec Guillaume Drouin-Garneau, qui est en responsable du marketing de l'entreprise.

Avez-vous une stratégie bien établie pour tout ce qui touche le numérique?

Oui, on a développé un calendrier qui englobe tous les projets futurs et les opérations nécessaires au déploiement de nos différentes stratégies de marketing, qu'elles soient numériques ou non. Contrairement à d'autres cafés, on mise énormément sur la création d'événements spéciaux pour attirer les clients. On organise des sorties en vélo (Coffee Ride) et des projections des grandes courses cyclistes. Donc, il est important d'avoir une bonne planification.

Quels outils utilisez-vous pour votre stratégie numérique?

On utilise notre page Facebook pour faire la promotion de nos événements spéciaux. On « booste » également certaines publications afin d'attirer des clients potentiels qui habitent tout autour. On veut aussi être perçus comme un café de quartier. Comme on est situés sur une artère touristique, on utilise aussi plusieurs applications de partage d'avis et de recommandations. Le Club a également un compte Instagram qui remporte un succès fou! On a entre 200 et 300 nouveaux abonnés chaque mois.

Arrivez-vous à mesurer efficacement les retombées de votre stratégie numérique?

Nous utilisons un logiciel d'analytique qui est relié à notre site Web. Mais pour l'instant, ce dernier est plus une carte d'affaires qu'un site Web officiel. C'est dans nos projets de développer un site plus complet. Je calcule le trafic que l'on génère sur les médias sociaux, mais je n'arrive pas à chiffrer en dollars de vente ce que nos interventions numériques rapportent. C'est une problématique que j'aimerais explorer éventuellement.

Même si vous êtes habile avec les médias sociaux, éprouvez-vous certaines difficultés?

Les médias sociaux demandent tellement de temps et d'énergie. C'est bien beau élaborer des stratégies, mais il faut aussi trouver le temps de les déployer correctement. Puis comme Le Club est une nouvelle aventure, j'ai toujours un autre emploi à temps plein. Même si Alex me donne un coup de main pour le visuel, mes journées et mes soirées sont très chargées. Une chance que ma blonde habite New York!

