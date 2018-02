Six journées, six modules

Élaborée en collaboration avec des enseignants universitaires et des chefs de file dans leur milieu, cette formation a été structurée en fonction des besoins de la clientèle et des enjeux actuels. Orientée sur des résultats tangibles, cette certification condensée en six journées propose des apprentissages dynamiques et pratiques qui permettent d'améliorer concrètement et efficacement vos aptitudes de leader à mobiliser des équipes et à affronter le changement avec compétence.

Pour bien cerner toutes les facettes du leadership, six modules sont proposés : gestion stratégique; leadership créatif; habiletés de communication; mobilisation des équipes; coaching et gestion des talents; habiletés politiques et influence.

Plusieurs autres avantages

Pour enseigner ce programme élite, l'Institut a choisi des formateurs des plus qualifiés ainsi que des conférenciers de prestige, provenant de divers horizons professionnels, ce qui permet aux participants de profiter d'une variété d'opinions et de savoirs de haute qualité.

« Qu'on pense à Lise Watier, Alain Lemaire, Isabelle Hudon, Charles Sirois, Françoise Bertrand ou Bruny Surin, tous ceux qui interviennent à l'Institut sont déjà de vrais leaders dans leur domaine respectif, souligne Éric Paquette, président et cofondateur de l'Institut. Ils ont beaucoup d'expériences, de trucs et d'outils concrets à partager aux participants, que ceux-ci peuvent dès la fin de leur formation appliquer dans leur quotidien. »

Offerte depuis maintenant quatre ans, ce programme se déroule dans un contexte favorisant l'apprentissage et le réseautage, une notion des plus appréciées par les cadres et dirigeants qui suivent la formation. Avec 7 cohortes et plus de 200 participants par année, ces derniers proviennent de sphères variées, ce qui privilégie le transfert d'expertises lors des cours, ateliers et discussions.

« Durant la certification que j'ai suivie à l'Institut en 2017, en plus des formateurs, j'ai eu la chance de côtoyer d'autres gestionnaires qui venaient d'industries et de contextes très différents du mien, affirme Patrick D'Anjou, Vice-président des ventes pour Molson Coors Canada. J'ai ainsi pu développer des relations d'affaires d'une qualité exceptionnelle, en plus d'être confronté à d'autres façons de faire et de penser, qui m'ont été plus que profitables dans le cadre de mon travail. »

En plus du programme de Certification en leadership, l'Institut vient d'ajouter une toute nouvelle certification en stratégie. Cette certification est également d'une durée de six journées et les participants vont avoir la chance d'entendre une quinzaine d'intervenants pendant la formation.

Pour en savoir plus sur les programmes et les prochaines cohortes, consultez le site de l'Institut de leadership.