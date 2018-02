L'association internationale des machinistes et des travailleurs et travailleuses de l'aérospatiale (AIMTA); une force de 650 000 travailleurs et travailleuses de partout en Amérique du Nord est le plus important syndicat au monde en aérospatiale.

Lorsque les dirigeants de Boeing ont mené une attaque injustifiée contre la C-Séries de Bombardier, nous sommes montés au front pour défendre notre économie, le secteur aérospatial et les emplois.

Nous avons multiplié les rencontres avec les gouvernements ainsi que l'ensemble des élus provinciaux et fédéraux pour nous assurer qu'ils soient à nos côtés dans cette lutte. Nous sommes intervenus sur la place publique en lançant la campagne « Tous Debout ». Notre porte-parole et coordonnateur québécois, David Chartrand, a réalisé des centaines d'interventions dans les médias.

Nos efforts se sont transformés en réussite lorsque le 26 janvier 2018, la Commission du commerce international des États-Unis a tranché en qualifiant de non recevable la plainte de Boeing. Cette lutte réaffirme l'importance de faire partie d'un syndicat comme l'AIMTA, de se mobiliser et de s'impliquer politiquement. Cette victoire est une preuve qu'en nous unissant nous sommes capables de défendre non seulement la qualité de vie de nos membres, mais aussi celle de tous les citoyens.

Une association internationale pour un impact colossal

Dans un contexte économique où les entreprises et les investisseurs coordonnent leurs activités à l'échelle planétaire, il est nécessaire d'étendre nos réseaux et notre pouvoir de négociation au-delà de nos frontières. C'est de cette façon que nous pourrons apporter des changements significatifs et durables dans la vie des travailleurs et travailleuses. C'est pourquoi l'AIMTA est présente partout au Canada et aux États-Unis et qu'elle fait partie de regroupements mondiaux de syndicats.

Nos valeurs, notre mission

En plus de veiller à l'amélioration des conditions de travail, nous luttons pour la justice, une meilleure répartition des richesses et le respect de nos droits. Nos valeurs démocratiques guident nos actions, structurent nos prises de position et permettent à tous nos membres de s'impliquer. Nous sommes engagés socialement dans plusieurs causes et organismes communautaires et accordons une attention particulière aux décisions politiques et économiques des différents gouvernements.

Nos champs d'activités

Au Québec, c'est dans l'aérospatiale que nous retrouvons le plus de membres du Syndicat des Machinistes notamment au sein d'entreprises majeures comme Bombardier, Rolls Royce, Héroux-Devtek, Messier Bugatti Dowty, L3-MAS, AJ-Walter, Air Canada, Air Transat et Siemens.

Nous ne sommes pas le syndicat d'un seul métier! Par exemple, nous avons des membres dans le domaine des pièces automobiles, de la machinerie lourde et légère, de l'équipement agricole, des bâtons de hockey, des camions, des autobus, des moteurs électriques, des ascenseurs, de la bière, des réfrigérateurs, des cuisinières, des bateaux, des pompes industrielles, des aliments pour chiens, des souffleuses à neige, des ameublements de bureaux, des soupapes de sous-marins, des navettes spatiales, des produits pour bébés et même du lait et des biscuits.

Cette diversité est un atout pour l'ensemble de nos membres et nous croyons qu'ensemble, nous pouvons faire une différence dans votre lieu de travail, votre vie et votre collectivité.