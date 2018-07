Une entreprise en expansion

Coveo, entreprise québécoise reconnue comme leader mondial en recherche par intelligence artificielle, a le vent dans les voiles avec une croissance avoisinant les 50 % par année. Afin de soutenir une telle croissance, Coveo se doit de développer des stratégies d'attraction et de rétention du personnel qui permettent de distinguer sa marque employeur. C'est dans ce contexte que l'entreprise s'est intéressée à un avantage unique pour ses 250 employés québécois et ontariens.

La solution Dialogue

Pour l'accompagner à réaliser ses objectifs, Coveo a retenu les services de Dialogue, une plateforme de télémédecine accessible à partir d'un téléphone intelligent ou d'un ordinateur. En implantant Dialogue, les employés de Coveo ont pu clavarder avec une infirmière ou être examinés par un médecin via vidéoconférence sécurisée, sans nécessairement avoir à se déplacer dans une clinique sans rendez-vous. « Lorsqu'on nous a présenté la solution, j'ai immédiatement vu une très grande valeur pour les employés et l'entreprise et je me souviens m'être dit : ''Dialogue doit certainement coûter une centaine de dollars par employé par mois'' », raconte Claude-Antoine Tremblay, directeur ressources humaines chez Coveo. « À ma grande surprise, le coût n'était que de quelques dollars par employé par mois, incluant une couverture pour toute la famille de ceux-ci. À ce moment, j'ai compris que nous avions une solution distinctive à mettre en place et, maintenant que c'est implanté, j'en ai la confirmation. »

Réduction de l'absentéisme

Rapidement, l'effet « Dialogue » s'est fait sentir au sein de Coveo. L'entreprise a remarqué que 72 % des consultations vidéo avec des médecins se déroulaient pendant les heures de bureau. En plus de garder les employés sur les lieux de travail, l'employeur a noté que la plateforme lui avait fait gagner plusieurs heures en déplacement et en temps d'attente en clinique. Quatre mois après l'implantation de Dialogue, les employés de Coveo avaient déjà eu près de 250 interactions avec la plateforme, ce qui représente plus d'une centaine d'heures de travail. Par ailleurs, l'employeur a constaté que les délais dans lesquels le personnel pouvait être examiné par un médecin de Dialogue étaient très courts : la journée même, voire quelques minutes seulement.

Économies sur les médicaments

L'implantation de Dialogue a également engendré des conséquences positives sur le prix des médicaments. En renouvelant leurs prescriptions via le partenaire externe accessible sur la plateforme, les employés bénéficient de meilleurs tarifs. Pour Coveo, cet avantage se traduira par un impact positif au moment de renouveler ses primes d'assurances et ce, de façon récurrente. Dans la mesure où l'employeur débourse deux tiers des coûts des primes d'assurances, la pharmacie virtuelle de Dialogue lui permet de dégager d'énormes économies en remboursement de prescriptions. Il s'agit d'un autre retour sur investissement rapidement obtenu par Coveo.

Une mesure qui plaît aux employés

Après quelques mois d'utilisation, Coveo a noté que la plateforme de Dialogue ajoutait une plus-value considérable à sa marque employeur. Nombreux sont les employés utilisateurs qui ont souligné l'apport positif de cet outil rendu accessible grâce à l'entreprise. La moyenne d'âge du personnel se situant au début de la trentaine, plusieurs employés ont de jeunes enfants et le gain de temps réalisé dans ce contexte est particulièrement apprécié. En effet, qui n'a jamais rêvé de pouvoir consulter rapidement un médecin lorsque le petit dernier tombe malade? « Dialogue est une façon concrète de démontrer à nos employés que l'entreprise tient à eux, résume Claude-Antoine Tremblay. Nous améliorons leur qualité de vie en leur offrant gratuitement un accès virtuel instantané à une équipe médicale. Le degré de satisfaction très élevé ne se limite pas qu'au contexte de jeune famille; on entend des anecdotes positives partout dans l'organisation. »

