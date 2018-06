Une entreprise d'ici

Pionnier de la télémédecine en milieu de travail, Dialogue est une jeune entreprise d'ici au service des employeurs. Sa mission : simplifier la vie des employés en leur donnant un accès rapide à des soins de santé. La plateforme qu'elle a développée permet à ses patients de consulter par clavardage et par vidéoconférence sécurisée des professionnels de la santé, et ce, dans de très courts délais. Les employés ne sont ainsi plus contraints de toujours devoir se rendre dans une clinique ou à l'hôpital pour des cas non urgents. Présent dans 7 provinces canadiennes, Dialogue rejoint aujourd'hui 35 000 patients.

Des réponses rapides

Dès l'instant où votre entreprise adhère à Dialogue, il vous suffit de créer un compte usager pour accéder à la plateforme depuis un téléphone intelligent ou un ordinateur et ce, 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures en semaine. Facile d'utilisation, Dialogue vous permet de clavarder en direct avec l'équipe médicale, peu importe l'endroit où vous êtes. Rapidement, un infirmier ou une infirmière vous répondra et évaluera votre situation à l'aide d'une série de questions. Si le cas n'est pas réglé immédiatement, le personnel infirmier organisera une consultation avec un médecin de Dialogue, qui aura lieu la plupart du temps le jour même ou le lendemain, selon l'heure de la consultation initiale.

Consultations vidéo

Avec Dialogue, les consultations avec les médecins se déroulent par vidéoconférence sécurisée. Selon l'Association médicale américaine, 70 % des visites chez le médecin ne requièrent pas d'examen physique. En effet, même si une centaine de kilomètres vous séparent du médecin, celui-ci peut déterminer votre état dans un grand nombre de cas médicaux non urgents en analysant vos symptômes ou en examinant vos blessures. La plateforme offre également un soutien approprié pour plusieurs problèmes de santé mentale comme la dépression, l'insomnie et la fatigue professionnelle. C'est pourquoi Dialogue compte dans son équipe plusieurs psychologues chevronnés.

Référence à des spécialistes

Dialogue résout la grande majorité des cas qui lui sont présentés. Cependant, si le vôtre nécessite un examen plus poussé, l'équipe médicale se fera un devoir de vous référer à un spécialiste à l'externe. Après quoi, le personnel infirmier effectuera avec vous un suivi jusqu'à votre plein rétablissement. Fait à noter, l'utilisation de Dialogue n'interfère aucunement avec les quotas de votre médecin de famille étant donné qu'il s'agit d'un service défrayé par l'employeur. Avec votre autorisation, l'équipe de Dialogue pourra même faire le suivi de votre état de santé avec lui.

Accessible à vos proches

Autre point fort de Dialogue, vous n'êtes pas le seul à en profiter! Tous les membres de votre famille qui vivent sous le même toit ont accès à la plateforme. Un médecin pourra par conséquent évaluer votre enfant dans de très courts délais lorsqu'il tombe malade, vous évitant ainsi plusieurs allers-retours à la clinique ou à l'urgence. De plus, les personnes de 14 ans et plus possèdent leur propre compte, ce qui leur permet de s'adresser à l'équipe médicale en toute confidentialité.

Panoplie de services

Avec une clinique de santé virtuelle dans votre poche, une vaste gamme de services complémentaires s'offre à vous et à votre famille. En plus de vous aider à naviguer dans le réseau de la santé, Dialogue conserve vos plans de soins et vos consultations dans un historique que vous pouvez consulter à tout moment. Pour renouveler vos prescriptions, rien de plus simple : la plateforme se charge de vous les faire livrer gratuitement à votre bureau ou à votre domicile le jour même.

Avec autant de services réunis dans une seule plateforme, obtenir des soins de santé n'aura jamais été aussi facile. Vous aimeriez voir arriver Dialogue dans votre entreprise? Parlez-en à votre responsable des ressources humaines. Il restera agréablement surpris de son coût très abordable.

Découvrez comment Dialogue peut vous simplifier la vie