Consulter un médecin un jour de semaine sans être obligé de s'absenter du travail : mission impossible? Pas si votre employeur a adhéré à un service de télémédecine. Aujourd'hui, la médecine virtuelle transforme la façon de recevoir des soins de santé et devient pour les employés un avantage social d'une grande valeur. La plateforme québécoise de télémédecine Dialogue explique comment cette technologie peut faire une différence dans votre milieu de travail.

Un accès difficile

C'est un fait : peu de gens ont la chance de voir un médecin dans un délai raisonnable. Une enquête menée par l'Institut canadien d'information sur la santé1 indique que seulement 43 % des Canadiens ont pu consulter le jour même ou le jour suivant un professionnel de la santé la dernière fois qu'ils ont eu besoin de soins. Et faute d'avoir accès à un médecin, 41 % d'entre eux ont dû se présenter à l'urgence, même si cela implique de devoir s'absenter du bureau. Pourtant, 70 % des cas pourraient être traités de façon virtuelle.

Une plateforme innovante

Dialogue s'attaque au coeur du problème. Sa plateforme numérique au service des entreprises permet à un employeur de faciliter la vie de ses employés en simplifiant l'accès aux soins de santé. Possibilité de clavarder avec une infirmière, de consulter un médecin par vidéoconférence ou de recevoir une référence pour un spécialiste en un très court délai à partir de leur téléphone intelligent ou de leur ordinateur : les employés ont avec eux une clinique de santé virtuelle efficace et personnalisée. Lancé il y a deux ans, Dialogue est maintenant utilisé par 35 000 patients.

Des résultats concrets

Un important cabinet d'avocats présent dans plusieurs villes canadiennes a implanté Dialogue à l'automne 2017. Après trois mois, l'entreprise mesurait déjà les retombées positives de la plateforme sur ses employés. Elle a enregistré sur cette période une réduction de l'absentéisme de 200 heures sur un total de 275 employés, évitant ainsi aux employés, aux avocats et aux associés d'attendre pour une consultation avec une infirmière ou un médecin dans une clinique. Le cabinet prévoit une baisse moyenne des absences de 3 heures par employé après un an d'utilisation.

Une économie de temps

Pour les employés de ce cabinet, la plateforme est devenue un précieux outil qui les aide à mieux concilier travail et famille. À l'automne dernier, une employée dont le jeune enfant souffrait d'eczéma a consulté Dialogue afin d'obtenir une ordonnance pour rencontrer un dermatologue. Par vidéoconférence, le médecin de Dialogue a été en mesure d'évaluer rapidement le cas du bambin et de lui prescrire une crème. De plus, la mère a reçu l'ordonnance nécessaire pour consulter un spécialiste. Par des moyens traditionnels, elle aurait dû patienter environ 6 heures pour obtenir les mêmes services.

La paix d'esprit

Autre avantage d'avoir avec eux une clinique de santé virtuelle : les employés du cabinet peuvent désormais obtenir des réponses à leurs inquiétudes en tout temps. Récemment, un employé a contacté Dialogue parce que son bébé de 15 mois ne se sentait pas bien. Ses parents craignaient une réaction allergique à un antibiotique. En évaluant le poupon par images et par vidéo, l'équipe médicale de Dialogue a vite résolu le problème de l'enfant et a effectué un suivi jusqu'à ce qu'il soit complètement rétabli.

Une assistance efficace

Grâce à son approche innovante, Dialogue aide ses patients à faire les bons choix face à des cas urgents. Employée chez AdGear, Sirel Oktamis n'a pas hésité à utiliser la plateforme le jour où un chat lui a mordu la main. « Après avoir remarqué que j'avais utilisé le mauvais médicament pour me soigner, le médecin de Dialogue m'a envoyé à toute vitesse à l'urgence. À l'hôpital, on m'a confié que j'aurais pu perdre mon doigt si j'avais attendu une journée de plus étant donné l'étendue de l'infection. » Le lendemain, le personnel de Dialogue a fait un suivi quotidien avec Sirel jusqu'à ce qu'elle se soit complètement rétablie. « Ils ont sauvé ma main ! »

Efficace, rapide et pratique, la plateforme Dialogue peut simplifier votre vie au travail. Parlez-en à votre employeur.

1Enquête internationale de 2016 du Fonds du Commonwealth pour les politiques de santé, Institut canadien d'information sur la santé, 2017