Trois semaines de vacances, un salaire avantageux et... un médecin dans votre poche! Plus que jamais, les entreprises qui veillent au bien-être de leurs employés attirent et retiennent les meilleurs candidats. Parmi les précurseurs de cette révolution dans le monde du travail figure Dialogue, une plateforme québécoise de télémédecine qui a dépassé le cap des 35 000 patients. Portrait d'une jeune entreprise qui a le vent dans les voiles.

Un pont entre la santé et l'innovation

C'est un secret de Polichinelle : nous perdons un nombre incalculable d'heures dans les urgences et les cliniques pour des problèmes de santé mineurs. Mais saviez-vous que 70 % des cas médicaux pourraient être traités virtuellement? C'est ici qu'intervient Dialogue, une plateforme de télémédecine au service des entreprises. Active dans sept provinces canadiennes, cette plateforme propose de simplifier la vie de vos employés en leur donnant accès à des soins de santé via leur téléphone intelligent et leur ordinateur. Dialogue se démarque des autres entreprises technologiques du secteur médical grâce à son approche avant-gardiste et unique. Elle compte également dans son équipe plus de 50 professionnels de la santé d'expertises différentes.

Un service rapide et efficace

Dès l'instant où votre entreprise implante Dialogue, vos employés et leurs familles bénéficient d'un accès illimité à une clinique de santé virtuelle. Facile d'utilisation, la plateforme permet au patient de clavarder avec un infirmier ou une infirmière à partir de son téléphone intelligent ou de son ordinateur. Si le cas n'est pas réglé immédiatement ou nécessite un diagnostic plus poussé, le patient obtiendra une consultation avec un médecin par vidéoconférence sécurisée. Le personnel médical de Dialogue peut également référer le patient à un spécialiste externe, faire livrer une prescription gratuitement et effectuer le suivi du traitement, le tout dans des délais très courts.

Un atout RH

Dans un contexte où les employeurs se livrent une compétition féroce pour recruter les meilleurs talents, les entreprises qui veillent au bien-être et à la santé de leurs employés se distinguent du lot.

« Nous réalisons, en discutant avec nos clients, que la majorité d'entre eux ont comme priorité actuellement le bien-être de leurs employés. Les ressources humaines en entreprise sont en pleine mutation et l'employé n'est plus vu comme un "actif" mais plutôt un partenaire de croissance », explique Cherif Habib, l'un des trois cofondateurs et P.D.G. de l'entreprise.

En plus de fournir à ses clients un avantage social majeur, la plateforme de télémédecine Dialogue a amélioré de façon notoire la productivité de ses clients. Certaines entreprises qui lui ont fait confiance ont observé une baisse pouvant aller jusqu'à 10 % du taux d'absentéisme.

Croissance phénoménale

Dialogue fait figure de pionnier dans le domaine de la télémédecine, un phénomène qui gagne un nombre grandissant d'entreprises partout dans le monde. Depuis sa création, il y a deux ans à peine, l'entreprise a connu une croissance fulgurante, attribuable notamment au caractère innovant de sa plateforme et à l'expertise de son équipe médicale. Comptant parmi ses clients plusieurs entreprises de calibre national et international, la base d'usagers de Dialogue a connu une augmentation de 1 500 % au cours de la dernière année. Pour garantir à ses 35 000 patients les mêmes standards de qualité et d'efficacité, ses effectifs ont quadruplé pendant la même période. Enfin, sa toute dernière ronde de financement lui a permis de récolter 12 millions de dollars, assurant ainsi son expansion future.

Créer un cercle vertueux

Les dirigeants de Dialogue ont la conviction que l'effet positif de leur plateforme sur votre entreprise dépassera largement le rayon des ressources humaines : il générera une situation où tout le monde sera gagnant. En rendant la télémédecine accessible à vos employés, vous leur faites épargner du temps dans leur vie personnelle. Mieux, vous leur fournissez un précieux outil qui les aidera à devenir proactifs face à leur bien-être. Non seulement les coûts reliés à l'absentéisme, aux médicaments et aux arrêts de travail diminueront avec le temps, mais vous aurez à vos côtés des employés plus productifs et plus heureux. « Le quotidien des employés ne cesse de se complexifier. Ils doivent composer avec les aléas de l'équilibre travail-famille et les sacrifices qu'ils doivent faire sont toujours grandissants. Nous croyons que Dialogue répond parfaitement à l'allègement de cette réalité », confie Anna Chif, cofondatrice et COO.

L'équation du bonheur selon Dialogue : des entreprises productives, des employés en santé et une équipe médicale qui veille au grain!

