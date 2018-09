Que ce soit à la suite d'un accrochage en auto ou d'un dégât d'eau au sous-sol, une assurance auto et une assurance habitation adéquates enlèvent un poids à ceux qui vivent un événement stressant. Il est donc important que le processus de réclamation soit lui aussi pensé pour minimiser les soucis. Voici comment les choses se déroulent habituellement.

Réclamation d'assurance auto - 7 étapes

Avant toute chose : S'il y a des blessés ou si l'accident est survenu à l'extérieur du Québec, il vous faut un rapport de police. En cas de blessures, communiquez avec la Société d'assurance automobile du Québec (SAAQ), qui est responsable d'indemniser les victimes de la route. Si un autre conducteur est impliqué, notez ses coordonnées complètes (y compris son numéro de permis de conduire), les détails de son véhicule (année, marque, modèle, numéro d'immatriculation) ainsi que le nom et le numéro de police de sa compagnie d'assurance. Ouverture du dossier : Communiquez avec votre assureur (par téléphone ou en ligne) dès que possible. Un agent du service d'indemnisation recueille alors votre version des faits et vérifie votre couverture d'assurance auto. Il vous indique également les documents à lui faire parvenir et peut recommander un carrossier pour les réparations. Votre dossier est ensuite confié à un expert en sinistre, qui devient votre personne-ressource pour le reste de la réclamation. Analyse : L'assureur examine les circonstances de l'accident et vous informe de la responsabilité qui vous est attribuée. Évaluation : Le carrossier ou un estimateur détermine le coût des réparations basé sur les dommages au véhicule. Si le montant des dommages est supérieur à la valeur du véhicule, ce dernier est considéré « perte totale » et vous recevez une indemnisation selon votre contrat d'assurance. Pour des dommages mineurs, certains assureurs, comme Desjardins Assurances, vous permettent même d'accélérer le processus en prenant les photos requises vous-même, grâce à leur application mobile. Réparations : Si des réparations sont nécessaires, le carrossier procède aux travaux avec votre autorisation et celle de votre expert en sinistre. Paiement : Si vous avez choisi un carrossier recommandé par l'assureur, vous n'avez qu'à lui payer votre franchise. S'il s'agit d'un autre carrossier, vous devez aussi lui payer votre franchise, et l'assureur vous envoie un chèque à endosser et à remettre au marchand pour couvrir les réparations. Fermeture du dossier : Une fois que la responsabilité de l'accident a été établie et que le paiement a été effectué, le dossier est clos.

Réclamation d'assurance habitation - 6 étapes

Avant toute chose : Sécurisez les lieux pour éviter que les dommages ne s'aggravent (en réparant temporairement une fenêtre brisée, par exemple). Ouverture du dossier : Communiquez avec votre assureur (par téléphone ou en ligne). Un agent du service d'indemnisation prend alors en note votre déclaration de l'incident et vérifie votre protection d'assurance habitation. Il vous indique aussi les documents à lui transmettre et peut proposer des entreprises recommandées, comme un nettoyeur après-sinistre. Votre dossier est ensuite transféré à un expert en sinistre, qui devient votre conseiller tout au long du processus. Évaluation : Dans le cas de dommages au bâtiment, l'entrepreneur prépare une estimation détaillée des travaux à faire. De votre côté, vous devez remettre à votre expert en sinistre une liste des biens endommagés ou détruits ainsi que des preuves de possession (p. ex., factures, photos, relevés de carte de crédit, etc.). Réparation des dommages et remplacement des biens : Votre expert en sinistre analyse les documents reçus, puis autorise les travaux ou convient avec vous d'un règlement, selon les modalités de votre contrat. Paiement : Votre expert en sinistre vous explique comment le paiement est effectué, selon les circonstances et la nature de l'événement. Fermeture du dossier : Une fois que le paiement a été remis, votre dossier est fermé.

Source : Centre de réclamation de Desjardins Assurances