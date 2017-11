Pour sa 40 e édition, le Salon du livre de Montréal est fier d'annoncer la création de l'espace Le Carrefour. Se déployant autour d'une place publique intimiste, où animations et échanges sont au menu, Le Carrefour regroupe l'espace Diversité culturelle, le pavillon Histoire du Canada-Montréal et la Maison des libraires. Suivez le guide!

Espace Diversité culturelle

L'espace Diversité culturelle, en collaboration avec les éditions Mémoire d'encrier et la Librairie Zone libre, présente Refonder les histoires : Les écrivains disent non au racisme.

Cette initiative donne la parole à plus d'une cinquantaine d'auteurs d'ici et d'ailleurs, dont l'écrivain sénégalais Felwine Sarr, pour lancer un véritable partage d'idées et de valeurs afin de lutter contre le racisme.

Un spectacle multilingue intitulé Montréal dit non au racisme, des séances de dédicace et des rencontres-débats autour de sujets comme l'écriture, le rapport à l'autre et le racisme sont également au programme.

Venez entendre nos auteurs, et y ajouter votre voix!

Le pavillon Histoire du Canada-Montréal

Pour une quatrième fois consécutive, le Salon du livre est fier de présenter Le pavillon Histoire du Canada qui, cette année, met en lumière la riche histoire de Montréal.

Philippe Sarrasin et son équipe de la Librairie de Verdun présentent une sélection de livres et d'ouvrages en tout genre, rattachés à l'histoire de notre métropole, la plus grande ville francophone d'Amérique du Nord!

Qu'ils soient nés à Montréal, Montréalais d'adoption ou simplement de passage, leurs auteurs reflètent bien la diversité exceptionnelle du milieu littéraire montréalais.

Venez faire un tour au Salon afin de prendre part aux célébrations!

La Maison des libraires

Cette 40e édition du Salon du livre est aussi marquée par le retour de La Maison des libraires, présentée par l'Association des libraires du Québec (ALQ).

Les visiteurs sont invités à franchir les portes d'une librairie éphémère afin de recevoir des prescriptions littéraires et explorer les nombreux projets portés par l'ALQ.

Cette année, six parcours thématiques proposent des sujets comme le féminisme, l'univers de la bande dessinée, les premiers romans d'auteurs, l'amitié, la vision du monde ou les écrits éclatés.

Ces libraires passionnés vous feront (re)découvrir le Salon du livre sous un autre oeil!

Consultez l'horaire complet du Carrefour sur le site Web du Salon du livre de Montréal http://www.salondulivredemontreal.com/