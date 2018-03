En 2018, le Conseil des arts de Montréal va contribuer au financement et au rayonnement de 450 compagnies et collectifs d'artistes en activité sur l'île de Montréal, appuyé dans ses actions par 80 professionnels du secteur culturel.

Ces bénévoles sont mobilisés au sein de comités d'évaluation couvrant 10 disciplines : arts du cirque et de la rue, arts numériques, arts visuels, cinéma et vidéo, danse, littérature, musique, théâtre, nouvelles pratiques et pratiques pluridisciplinaires.

Depuis son entrée en scène en 1956, le Conseil a permis d'encourager l'essor de la créativité montréalaise, aujourd'hui partie prenante de l'ADN des arrondissements et des municipalités de Montréal.

« Ce qui nous distingue, c'est que nous sommes également des dépisteurs », explique Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal. « Nous effectuons du repérage, proposons de l'accompagnement et entretenons une relation de proximité exceptionnelle avec les artistes. À terme, cette approche permet à nos équipes de poser des actions significatives pour soutenir et favoriser le développement de leur pratique », ajoute-t-elle.

Quand Montréal braque les projecteurs sur le talent

Ayant remis son Grand Prix annuel le 29 mars dernier, le Conseil des arts de Montréal accompagne l'excellence artistique, tant en matière de création que de production et de diffusion. Il valorise aussi l'inclusion, le rayonnement et la culture d'innovation, une volonté inscrite dans la récente annonce de son plan stratégique 2018-2020, qui s'accompagne cette année d'une croissance appréciable de son financement annuel.

En effet, l'administration Plante-Dorais et l'agglomération de Montréal ont consenti à octroyer une somme de 2,5 millions de dollars supplémentaires dans le budget annuel du Conseil, qui totalisera 17 millions de dollars en 2018. Cette somme va notamment faire passer de 400 à 600 le nombre de représentations d'oeuvres artistiques dans le cadre du Conseil des arts de Montréal en tournée, multipliant ainsi les occasions de rencontres entre créateurs et publics. « Il s'agit de la plus importante augmentation annuelle et surtout, d'un encouragement tangible, qui nous donne les moyens de nos ambitions », explique Jan-Fryderyk Pleszczynski, président du Conseil depuis 2013.

Célébrer l'inclusion et le rayonnement

Le plan stratégique du Conseil des arts de Montréal vise donc à renforcer sa mission inclusive en matière d'équité et de représentativité, et ce, auprès de l'ensemble des communautés tissant la trame artistique montréalaise.

« Ce budget consolide notre rôle exceptionnel en matière d'inclusion, de rayonnement et de soutien à des groupes sous-représentés, comme les créateurs autochtones, anglophones et celles et ceux issus des communautés culturelles. À ce chapitre, nous pouvons nous réjouir que les élus aient répondu présents, en permettant à notre équipe de poser des actions concrètes pour encore mieux refléter la réalité de la pratique artistique montréalaise, tout comme celle du public montréalais », ajoute Jan-Fryderyk Pleszczynski.

En plus de miser sur une approche favorisant l'équité et la représentativité, le Conseil des arts de Montréal reconnaît et soutient la présence des artistes dans les quartiers, notamment grâce à son programme Le Conseil des arts de Montréal en tournée, ainsi qu'à une présence à l'échelle nationale et internationale.

« La culture est ancrée comme jamais dans la vie montréalaise. C'est non seulement bénéfique pour la ville, mais également pour les visiteurs et les touristes, souvent attirés par son caractère culturel. En ce sens, nous pouvons être fiers du rôle que le Conseil des arts de Montréal joue pour favoriser l'essor et le rayonnement de ces talents », conclut Nathalie Maillé.

Cliquez ici pour découvrir les événements du Conseil des arts de Montréal en tournée!