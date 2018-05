Tout comme la scène artistique montréalaise, le Jeep Grand Cherokee offre une grande variété d'attraits, de la puissance de ses moteurs (entre 295 et 707 ch) au souci du détail évident de son habitacle luxueux.

Bien qu'il puisse être difficile de découvrir toutes les oeuvres qui ornent la métropole, il existe certains incontournables. C'est la raison pour laquelle nous avons fait équipe avec Jeep Grand Cherokee afin d'explorer l'unique et spectaculaire art public montréalais. Bien installé à bord du luxueux VUS, vous pourrez profiter d'un confort sans égal, sans compter son toit ouvrant panoramique à deux panneaux qui vous permettra de vous en mettre littéralement plein la vue.

Voici donc six oeuvres d'art public à ne pas manquer :

1. Yvon Deschamps de Laurent Gascon

Créée en 2017 et située sur la rue Alexandre-de-Sève dans l'arrondissement Ville-Marie, la mosaïque, mettant en vedette l'un des plus grands humoristes québécois, illustre parfaitement le sens de l'humour caractéristique de son sujet. Laurent Gascon n'en est pas à ses premiers portraits façon murale - il en a huit autres à son actif - et cela transparaît dans l'exactitude de son exécution. Avec ses couleurs vives, il s'agit également d'un beau clin d'oeil au style pop art.

2. La pierre et le feu de Jean-Pierre Morin

Située sur le bord de l'eau dans le parc René-Lévesque de l'arrondissement de Lachine, l'oeuvre de Morin inspire l'instant où la matière se consume. On peut penser, par exemple, à l'astéroïde qui s'enflamme dès son entrée dans l'atmosphère terrestre. Avec ses arêtes précises qui se découpent dans l'espace, cette pièce évoque l'énergie et la force du feu. Un beau contraste avec son environnement, qui rapproche ainsi deux éléments naturels opposés dans un même cadre.

3. Jackie Robinson d'A'Shop

Pour admirer une oeuvre du collectif d'artistes d'A'Shop, on se transporte dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, au coin de la rue Napoléon et du boulevard Saint-Laurent. Les nostalgiques du baseball à Montréal reconnaîtront facilement le portrait de Jackie Robinson, le premier homme noir à avoir joué dans les ligues majeures américaines. On lui rend hommage à Montréal parce qu'il a fait partie de l'équipe des Royaux en 1946 et qu'il est demeuré une figure emblématique pour les citoyens de la métropole.

4. Côtoyer des personnes de toutes les croyances d'Artducommun

Artducommun est un collectif de peintres muralistes fondé par Simon Bachand et Jasmin Guérard-Alie. Située sur la rue Dominion, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, l'oeuvre représente la communauté musulmane de la Petite-Bourgogne et met en vedette une jeune femme du quartier portant le hijab. Étant un symbole de la diversité religieuse et du respect de toutes les croyances, la murale, qui met le bleu en valeur, exprime la paix et la sérénité.

5. Chorégraphie pour les humains et les étoiles de Daily tous les jours

Avec son impressionnante hauteur de 150 mètres, Chorégraphie pour les humains et les étoiles, brillamment installée au Planétarium Rio Tinto Alcan de Montréal, a pour but d'amener le public à se rapprocher de l'infiniment grand. Cette oeuvre interactive débute au coucher du soleil alors qu'une image céleste apparaît sur la façade du Planétarium près de l'entrée principale. Lorsqu'on entre dans la zone d'interactivité délimitée par sept stèles au sol, des projections suivent le mouvement des personnes, déclenchant ainsi une véritable danse cosmique!

6. On vous entend rêver d'A'Shop

Prenez la route de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève afin de découvrir On vous entend rêver, une oeuvre située sur un mur du cégep Gérald-Godin qui illustre un cours d'eau, métaphore du transfert des connaissances, de la culture et de la responsabilité sociale du cégep. On peut ainsi saisir toute l'importance des actions du passé sur le futur.

