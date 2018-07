Cette fabuleuse aventure routière nous guide aujourd'hui vers certains des plus beaux coins du Nouveau-Brunswick, du Québec et de l'Ontario. Découvrez ces neuf destinations ici, puis sur vidéo, et votez pour celle de votre choix.

NOUVEAU-BRUNSWICK

Parc provincial Mont-Carleton - La route des sommets

Ce parc est situé dans la région la plus montagneuse et sauvage de la province, tout près de la ville de Saint-Quentin. Ses sentiers mènent à des lacs et des cascades, d'abord au coeur de forêts denses, puis au sommet de splendides montagnes. Du nombre, citons la plus élevée des Maritimes, soit le mont Carleton. Une tour qui servait jadis de poste de guet pour repérer les incendies trône au sommet. De là, le panorama est émouvant. La nuit est aussi magique dans ce parc désigné réserve de ciel étoilé.

Village historique acadien - Vivant et vibrant

L'Equinox nous conduit ensuite vers le 17e siècle, dans un village reconstituant la vie des Acadiens. À Bertrand, près de Caraquet, on trouve 40 bâtiments d'époque, des gens costumés pour nous accueillir et même des ateliers de cuisine traditionnelle. Toujours côté bouffe, celle de la savoureuse Table des ancêtres vaut tous les détours. Nous voilà donc transportés dans un véritable périple au coeur de l'histoire : celle d'une communauté vivante et fière de ses racines.

Jardin botanique du Nouveau-Brunswick - Haut en couleurs

Edmundston est une ville charmante, blottie entre cours d'eau et montagnes douces. Son fameux jardin botanique propose huit aménagements thématiques, qui s'épanouissent en bordure de la rivière Madawaska. Thérapeutiques, cosmétiques ou culinaires, les plantes que l'on y trouve se dressent sur un parcours où couleurs et parfums côtoient détente et harmonie. Parfait pour déguster un thé à la mauve, tout en admirant les impressionnantes mosaïcultures. Une oasis florale qui invite à relaxation.

QUÉBEC

Canyon Sainte-Anne - Plus grand que nature

À proximité de la basilique Sainte-Anne-de-Beaupré et de l'entrée vers Charlevoix se dressent des parois vieilles d'un milliard d'années, qui abritent une chute spectaculaire. Haute de 75 mètres, celle-ci peut être admirée depuis les sentiers sillonnant deux rives abruptes. La randonnée comprend la traversée de ponts suspendus. C'est dans ce décor que John Travolta évoluait dans Terre champ de bataille (Battlefield Earth). Aussi à essayer : la via ferrata et l'Air Canyon, pour voler à 50 km/h au-dessus de ce grandiose panorama. Attention : émotions fortes à prévoir!

Chute Montmorency - Cascade de plaisirs

À 10 minutes tout au plus du Vieux-Québec, cette chute émerveille. Plus haute que celles du Niagara, elle domine le paysage. On la découvre à pied ou en téléphérique, ou alors par des escaliers, des ponts suspendus, une tyrolienne de 300 mètres ou une via ferrata. Le cadre est idyllique pour pique-niquer avec vue sur le fleuve. Sous le soleil, les éclaboussures d'eau et les arcs-en-ciel sont tout simplement féériques.

Jardin botanique de Montréal - Fleuron montréalais

Des trésors grandeur nature se cachent aussi à Montréal. Le jardin botanique de la métropole est l'un des plus prestigieux du monde ! Truffé d'espaces thématiques et de serres luxuriantes, ce lieu historique déploie 75 hectares de merveilles, dont un parcours immersif pour enfants - jalonné d'abris d'animaux, du splendide jardin de Chine et d'un jardin japonais. L'Insectarium et le Planétarium à proximité compléteront favorablement cette remarquable journée.

ONTARIO

Parc marin national Fathom Five - Mystérieuse nature

Les amateurs d'épaves, les adeptes de plongée en apnée et les passionnés de kayak affectionnent cette aire maritime de conservation. Une fois garé, on découvre un lieu qui regorge de trésors insoupçonnés : des forêts verdoyantes à flanc de falaise, des orchidées d'une irréelle beauté, une vingtaine d'épaves sous-marines, d'étonnants rochers... En plus de l'excursion en bateau à fond de verre, on y visite de petites îles, dont la magnifique Flowerpot. C'est là qu'on plantera la tente pour la nuit. Inoubliable !

Greig's Caves - Trésor caché

Ce qui ajoute au plaisir de l'exploration de ces grottes, c'est la possibilité de le faire à son rythme, sans guide, pendant près de deux heures. Chaussé de bottes de randonnée et lampe de poche en main, on parcourt ainsi une dizaine de cavernes vieilles de 7 000 ans. C'est dans ce décor, situé à Lion's Head, que des scènes de la légendaire Guerre du feu ont été tournées. Voilà un autre endroit idéal pour apprécier les splendeurs de la baie Georgienne.

Spirit Rock Conservation Area - Des ruines sans se ruiner

Rouler quelques heures dans la campagne ontarienne nous fait réaliser sa pleine beauté. C'est dans cet état d'esprit qu'on atteint les ruines d'un manoir, le domaine Corran, jadis propriété d'Alexander McNeill, membre du Parlement. Ce manoir de 17 chambres, détruit dans un incendie, est planté dans une zone protégée de 87 hectares qui est traversée de jardins et de sentiers. On y aperçoit un iconique escalier en colimaçon. Une troublante excursion, où les apparitions d'anciennes splendeurs et de légendes sont encore bien vivantes.

