Pour Caroline Arnouk, ex-fonctionnaire à la Ville de Montréal, il était impensable de coordonner les travaux d'infrastructure avec mille et un intervenants... et autant de fichiers Excel. Sa solution : un logiciel qui gère les entraves à la circulation et propose des chemins de détours aux conducteurs. Rencontre avec la fondatrice de Technologies OPA qui, grâce à cet outil unique au monde, affiche tous les travaux en cours sur un même territoire.

Caroline Arnouk s'amuse souvent à faire l'exercice : elle prend un point chaud de Montréal, comme l'Autoroute 720 Ouest, recueille des informations à partir d'applications telles Google Maps, Waze, Québec 511 et Infos-travaux, et tente de comprendre pourquoi l'information varie d'une plateforme à l'autre. Le problème? Un manque de communication entre les différentes organisations qui travaillent en silo. « Il y a une volonté de collaborer. Mais le nerf de la guerre, c'est les données que seul un outil numérique permet de partager en temps réel. »

Cette observation, l'ingénieure civile de 31 ans l'avait déjà formulée il y a quatre ans, alors qu'elle était à l'emploi du Service de l'eau de la Ville de Montréal, dans l'équipe responsable de la coordination des travaux d'aqueduc. « Toutes les parties concernées étaient réunies à la même table pour discuter des travaux à faire sous la chaussée - conduites d'eau potable, de gaz et d'égouts, câbles électriques, fibre optique... Et tout le monde travaillait avec des cartes et des fichiers Excel. Ça prenait un temps fou. »

Titulaire d'une maîtrise en gestion des chantiers d'infrastructure - les chantiers de construction, c'est sa passion! - et désireuse de contribuer au virage numérique des villes, la jeune femme a investigué afin de trouver une solution intelligente. Rien. « Nous, les ingénieurs civils, on adore trouver des solutions concrètes à des problèmes de société. J'ai donc quitté mon poste pour créer un outil innovant qui aiderait les organisations d'ici et d'ailleurs à mieux gérer leurs chantiers. »

De fonctionnaire à entrepreneure techno

Après un an à acquérir de l'expérience en entreprise, à suivre des formations et à établir des contacts avec des experts de l'industrie, Caroline était fin prête à plonger. Elle a monté une équipe de programmeurs pour créer un logiciel de communication et de planification en gestion géospatiale, qui suit le flux de travail d'une organisation de A à Z, de la planification des travaux d'infrastructure à la clôture du chantier, en passant par l'octroi du contrat, l'installation du chantier, la signalisation et la gestion de la circulation.

Le succès ne s'est pas fait attendre. Lancée fin 2015, Technologies OPA a vite décroché des contrats auprès de gros joueurs, dont Infrastructure Canada et le ministère des Transports du Québec, avec la coordination des chantiers Turcot, Champlain et Bonaventure. « Nos clients sont les gouvernements, les villes et les sociétés de transport, mais notre travail a un impact direct sur la collectivité, souligne Caroline. Toutes les entraves à la circulation sont intégrées au logiciel OPA qui va dessiner des chemins de détour. »

Pour rallier le secteur public, Caroline a dû faire preuve d'une montagne de persévérance et de patience. « Les villes doivent être prêtes à se positionner en leaders en matière de mobilité intelligente et être prêtes à appliquer des solutions québécoises, dit-elle. On est les seuls à proposer une technologie de classe mondiale. » Déjà, les États-Unis et l'Australie lui font de l'oeil, et l'entreprise vient de signer une entente avec un partenaire suisse. « Il faut croire en son idée, la valider sur le terrain, rester attentif aux besoins du marché et aux critiques des clients. La passion, c'est tellement plus grand et fort que la peur, que ça donne l'audace d'oser. »

