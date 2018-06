Les écrans font désormais partie du quotidien de la plupart des familles. Meilleur accès à l'information, communication plus efficace, les avantages sont nombreux! Mais pour les parents, cette réalité arrive avec son lot de défis, comme le contrôle parental, la gestion des appareils et la portée du signal Wi-Fi dans la maison. Portrait de la famille connectée d'aujourd'hui.

NOUVELLES HABITUDES

L'ère de l'instantanéité a révolutionné nos habitudes de vie. Du partage de nouvelles à la communication virtuelle en passant par le visionnement de contenu, tout est maintenant possible en un clic ou deux. Et avec les technologies de l'avenir qui évoluent à la vitesse de l'éclair, nos attentes envers la fiabilité des réseaux Wi-Fi sont beaucoup plus élevées qu'auparavant. Après tout, Internet est maintenant considéré comme une ressource primaire.

BESOINS GRANDISSANTS

Le temps où les familles ne possédaient qu'un seul ordinateur pour tous leurs membres est révolu. Aujourd'hui, les besoins grandissent au même rythme que les enfants. L'aîné réclame son propre téléphone intelligent? Le cadet a besoin d'une tablette électronique pour l'école? Bienvenue dans la famille moderne. Face à ces besoins croissants, la connexion rapide et intelligente partout dans la maison devient un incontournable.

PARTAGE DU RÉSEAU

L'utilisation simultanée du réseau Wi-Fi peut créer des situations conflictuelles. Il suffit parfois d'un téléchargement pour chambouler tout le réseau et priver les autres membres de la famille d'une connexion rapide. Voilà pourquoi commencent à émerger de nouvelles solutions intelligentes, comme le Wi-Fi Partout chez vous de Bell. Ce produit permet à tous les appareils connectés en simultané de profiter du signal le plus fort, peu importe où ils se trouvent dans la maison.

CONTRÔLE PARENTAL

Le temps d'écran des jeunes et la gestion du contenu qu'ils consomment figurent parmi les plus grandes préoccupations des parents d'aujourd'hui. Comment intervenir sans s'ingérer dans leur intimité? Avec l'application Wi-Fi de Bell, on peut gérer le réseau de la maison à distance, incluant les moments où les enfants sont connectés à Internet et la mise à jour des mots de passe en toute sécurité.

COIN ADO

Pour offrir plus d'intimité à leurs adolescents, bien des familles aménagent des chambres à coucher au sous-sol. Cependant, compte tenu de la densité de certains murs, la portée du réseau Wi-Fi peut y être réduite. Pour une couverture complète dans toutes les pièces de la maison, on peut se tourner vers le réseau intelligent Wi-Fi Partout chez vous de Bell. Grâce à des points d'accès dispersés dans la maison, appelés capsules, toutes les zones normalement inaccessibles bénéficient d'une connexion rapide et intelligente.

EN MOUVEMENT

Dans la famille moderne, la consommation Internet n'est pas statique. Elle est continuellement en mouvement. On consulte nos courriels dans la cour arrière, on lit les nouvelles dans la cuisine, on fait de la recherche dans le salon... Mais parfois, le signal ne suit pas. La solution? Le réseau intelligent Wi-Fi Partout chez vous qui permet aux appareils d'utiliser le canal le moins occupé et d'être constamment dirigés vers la fréquence qui offre la meilleure connexion.

Découvrez le Wi-Fi intelligent de BELL