L'Internet nous suit partout, ou presque. Sa présence s'étend au-delà des ordinateurs, des tablettes et des téléphones. À leur tour, les appareils et les électroménagers du quotidien deviennent des objets connectés qui peuvent communiquer entre eux. Et surtout, ils ont la capacité de nous offrir un contrôle, un confort et une sécurité accrus. Portrait d'une révolution numérique fascinante.

Place à l'Internet des objets

Si les technologies de l'avenir vous intéressent, vous avez sans doute entendu parler de l'Internet des objets. Cette expression qui gagne en popularité se définit par l'extension d'Internet à des choses et à des lieux du monde physique. Son but : rendre le monde réel plus intelligent grâce à la connexion des objets. Le marché des objets connectés est promis à une forte croissance dans les prochaines années. En santé, l'Internet des objets pourrait permettre de favoriser l'hospitalisation à domicile, d'optimiser la consommation de médicaments grâce aux piluliers connectés et même d'encourager la prévention de certaines maladies. Cette révolution intelligente se taille également une place dans nos foyers, à travers les multiples possibilités qu'offre la domotique.

L'intelligence à domicile

La domotique, formée de la contraction des termes « domicile » et « automatique », est sur une véritable lancée. De nombreux appareils et électroménagers sont maintenant équipés de technologies pour communiquer par Internet avec un système domotique. C'est le cas, par exemple, d'un éclairage intelligent qui se règle de façon autonome ou d'un système d'alarme qui se commande à distance par le biais d'une simple application mobile. Économie d'énergie, tranquillité d'esprit, sécurité accrue, confort supérieur... Les avantages de vivre dans une maison intelligente sont nombreux et les possibilités sont quasi infinies. D'ici quelques années, l'intelligence artificielle au domicile deviendra une norme, voire une banalité. La question à se poser : votre maison est-elle prête à l'accueillir?

Du Wi-Fi intelligent partout chez vous

Sachant que la révolution numérique à domicile fait son nid et que 77 % des Canadiens voient Internet comme une ressource primaire, il est important d'avoir une couverture optimisée à la maison. Le signal Internet ne se rend pas dans toutes les pièces? Cette réalité touche bien des gens, particulièrement ceux habitant dans une maison spacieuse ou construite avec des murs trop denses.

Pour augmenter la portée de votre réseau Wi-Fi, le Wi-Fi Partout chez vous de Bell est la solution idéale. Ce réseau Internet maillé vous permet d'obtenir une couverture mur à mur grâce à des points d'accès exclusifs qui sont répartis dans la maison. Ces points d'accès, appelés « capsules », travaillent ensemble et communiquent avec la Borne universelle pour créer un réseau puissant et continu dans toutes les pièces de votre résidence. De plus, il est également possible de gérer à distance l'ensemble de votre réseau grâce à l'application Wi-Fi de Bell, incluant les contrôles parentaux sur tous les appareils reliés au réseau Wi-Fi, le partage d'accès aux invités et la mise à jour de votre mot de passe.

Bien qu'il existe sur le marché des prolongateurs de portée, ceux-ci ont leurs limites. Ils permettent de répéter et d'étendre le signal vers des zones difficilement accessibles, mais la vitesse est toutefois réduite dès que le signal est répété plus d'une fois. Présentement, Bell est le seul fournisseur au pays qui amène le Wi-Fi intelligent et rapide à toutes les pièces de votre maison.

Découvrez le Wi-Fi Partout chez vous