Jouant plusieurs rôles à la fois, les entrepreneurs à la tête de petites et moyennes entreprises ont bien souvent un horaire surchargé. Lorsqu'ils recherchent du financement - afin d'accélérer leur croissance -, il arrive que les canaux habituels ne répondent pas à leurs besoins. Il existe désormais une nouvelle option simple et rapide : le financement en ligne de la Banque Nationale .

Une alternative efficace

À moins de pouvoir piger dans leurs poches, les entrepreneurs ayant besoin de capitaux doivent souvent gérer les aléas associés à la recherche de financement. Le capital de proximité - soit le soutien financier de ses proches - peut causer certaines tensions. Les démarches pour trouver un « ange investisseur » ou du capital de risque peuvent quant à elles s'étirer sur plusieurs semaines et demandent de se défaire d'une partie de son équité.

« La ressource dont on dispose le moins quand on est en affaires, c'est du temps. Les entreprises ont évolué - nos solutions de financement doivent évoluer avec elles », affirme. M. Desautels, vice-président Solutions aux entreprises à la Banque Nationale.

Avec sa nouvelle plateforme de financement en ligne, Banque Nationale propose une alternative à l'efficacité surprenante : un prêt peut être accordé à distance, en seulement quelques minutes.

Simplifier l'accès au financement

La demande de financement en ligne Banque Nationale s'en tient aux informations essentielles : une dizaine de questions simples et une vérification des états de compte et du bureau de crédit. « Puisque nous utilisons la modélisation financière de notre partenaire d'affaires Thinking Capital, une entreprise de technologie financière innovante basée à Montréal, un minimum de renseignements est suffisant pour obtenir une réponse rapide », explique Mario Desautels.

Le formulaire prend environ 7 minutes à remplir et l'entrepreneur obtient une réponse immédiate dans la plupart des cas. Suite à la validation des informations, la somme du prêt est versée dans le compte bancaire en 24 à 72 heures. « Même en cas de refus, on peut proposer des alternatives, précise M. Desautels. Il existe d'autres programmes avantageux à la Banque propres à certains secteurs d'activité, par exemple. »

Du financement rapide pour accélérer la croissance

Un avantage important des PME est leur flexibilité et leur capacité à réagir rapidement lorsque les occasions de croissance se présentent. « Plus vite on a le financement, plus vite le projet d'affaires se concrétise », résume M. Desautels. Qu'il s'agisse d'embaucher un employé supplémentaire, d'acheter un surplus de matériel pour un contrat majeur ou d'agrandir les installations, obtenir le financement nécessaire dans de courts délais peut faire toute la différence.

Un outil de plus au service des entrepreneurs

Offert à un taux concurrentiel par rapport aux solutions de financement alternatives, le service de financement en ligne de la Banque Nationale permet actuellement aux entreprises d'obtenir du financement en fonction de leurs ventes mensuelles, du nombre d'années en affaires et de leurs objectifs.

Cette nouvelle solution vient compléter l'offre de services numériques de la Banque destinés aux gens d'affaires, comme le Virement Interac entre entreprises, les solutions de paiement sans contact et le service Paiement facile, qui transforme le téléphone intelligent de l'entrepreneur en un terminal de point de vente mobile, sans périphérique externe. « Nos clients entrepreneurs veulent profiter d'un accès facile pour effectuer leurs transactions, à toute heure du jour ou de la nuit : c'est ce que nous offrons. »

Mario Desautels se montre confiant quant à la place des conseillers dans un univers de plus en plus virtuel. « Le financement en ligne vient bonifier ce qu'on propose déjà aux entrepreneurs. Notre offre relationnelle est toujours là pour ceux qui ont besoin d'assistance ou dont le modèle d'affaires demande une analyse approfondie. On garde le meilleur des deux mondes ! »

Découvrez différentes options de financement pour les PME