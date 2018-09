Selon le plus récent Rapport canadien sur les méthodes de paiement et les tendances de paiement , l'argent comptant ne représente plus qu'environ 40 % des transactions chez les commerçants. Malgré ce changement, les systèmes conventionnels demeurent peu adaptés à la réalité des PME, dont les activités engendrent souvent des déplacements. La solution : une application signée Banque Nationale, qui transforme le téléphone intelligent en terminal de vente, sans périphérique externe.

Le paiement par carte : plus répandu que jamais

Plusieurs facteurs expliquent l'essor des cartes de crédit, à commencer par les programmes de récompenses, qui encouragent leur utilisation auprès des consommateurs. « La popularité croissante du commerce électronique et des achats en ligne a également contribué à l'augmentation des demandes de cartes de crédit - ces mêmes cartes servent ensuite dans les commerces physiques », explique Lionel Pimpin, premier vice-président Canaux numériques à la Banque Nationale. Plusieurs consommateurs soulignent aussi la facilité de consolider l'ensemble de leurs transactions sur un même relevé mensuel.

Ce changement dans les habitudes fait en sorte que combinées, les cartes de crédit et de débit représentent désormais autour de 60 % des transactions dans les commerces, démontrant bien l'importance pour les entrepreneurs de s'y adapter.

Le besoin d'une solution adaptée aux petites et moyennes entreprises

Les terminaux de vente comportent des frais d'ouverture de compte et des frais mensuels, en plus des frais de transaction : pour un entrepreneur présentant un faible volume de transactions, le coût peut devenir important. Même les systèmes de paiement à l'aide d'un périphérique pour téléphone intelligent comportent d'autres désavantages, comme le risque de perte ou de bris du gadget. Et si la solution au problème se cachait dans le téléphone lui-même?

Paiement facile Banque Nationale pour téléphones intelligents

Banque Nationale et la fintech montréalaise Mobeewave ont mis au point l'application Paiement Facile Banque Nationale, qui fait appel au dispositif de communication en champ proche (CPP) de certains téléphones Android. En transformant cet émetteur en récepteur, l'appareil peut ainsi capter le signal d'une carte à puce ou d'un autre téléphone pour réaliser une transaction.

Télécharger l'appli Paiement Facile BNC* Entrer le montant total à débiter Approcher la carte (ou l'autre téléphone mobile) pour finaliser la transaction

*L'infrastructure associée à l'application nécessite un compte bancaire Entreprise à la Banque Nationale pour le marchand.

L'argent est déposé dans le compte du marchand, alors qu'un reçu électronique est envoyé par courriel au client. « La sécurité et la confidentialité sont au coeur de la technologie. Aucune information sensible n'est enregistrée sur l'appareil du marchand, assure M. Pimpin. Le téléphone intelligent devient un véritable terminal de paiement. »

Sans frais d'ouverture de compte ni frais mensuel, la solution n'engendre que des frais de 2,55 % par transaction. « En retour, on augmente le volume de transactions de façon significative », précise Lionel Pimpin.

L'innovation montréalaise récompensée

La collaboration n'a pas tardé à porter fruit : la technologie Paiement Facile Banque Nationale a remporté un prix Monarch de l'innovation 2018, décerné par la firme de recherche Barlow pour le produit le plus innovant. « Cette collaboration démontre bien notre engagement auprès des entrepreneurs, affirme M. Pimpin. Une banque d'ici, qui travaille avec une fintech et des partenaires d'ici, pour développer une solution qui facilite le quotidien des entreprises d'ici. »

Banque Nationale devient la première institution financière canadienne à offrir une telle solution à ses clients PME.

NOTE : Pour l'instant, l'application est disponible pour les appareils Samsung Galaxy S8, S8+, Note 8, S9 et S9, acceptant les cartes de crédit sans contact Mastercard et Visa, ainsi que les différents portefeuilles électroniques, comme Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay.

