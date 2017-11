Pour la majorité d'entre nous, la voiture évoque bien plus que mécanique, transmission et boîte de vitesses. Elle fait partie intégrante du quotidien. C'est pourquoi nous avons créé En voiture, un rendez-vous XTRA qui rend l'automobile plus accessible.

L'hiver est à nos portes! Votre voiture est-elle prête? En plus du changement de pneus à effectuer avant le 15 décembre, la préparation comprend une foule de mesures préventives et de vérifications mécaniques tout aussi importantes. Voici nos conseils d'experts pour braver le froid et la neige.

1. PNEUS D'HIVER

Au Québec, les pneus d'hiver sont obligatoires du 15 décembre au 15 mars inclusivement. Et avouons-le, ils sont essentiels sur nos routes! Mieux vaut prendre rendez-vous tôt pour éviter la cohue de dernière minute. De plus, on ne sait jamais quand les premiers flocons se pointeront le bout du nez. N'attendez surtout pas la première neige avant d'agir. Prévoyez également l'achat de nouveaux pneus d'hiver si nécessaire. Ceux-ci ont normalement une durée de vie de 3 à 4 ans.

2. ESSUIE-GLACES

La visibilité est la clé d'une conduite sécuritaire. Saviez-vous qu'il existe des essuie-glaces adaptés à l'hiver? Si vous habitez en région, c'est un pensez-y-bien! Ils sont plus efficaces, plus robustes et plus fiables. Pour l'installation, il est recommandé de faire appel à un professionnel. Un conseil : si vous tenez à conserver ces précieux alliés le plus longtemps possible, ne balayez jamais une épaisse couche de neige en pensant économiser du temps! Leur mécanisme pourrait céder sous la pression.

3. LIQUIDES LAVE-GLACE ET ANTIGEL

Personne n'aime manquer de lave-glace, surtout en plein hiver. Pour vous parer à toute éventualité, n'oubliez pas de remplir votre réservoir avec un liquide pouvant résister à des températures de -40 degrés Celsius. Petite astuce si votre serrure est figée par le froid : versez-y un peu de lave-glace.Saviez-vous qu'en plus de refroidir le moteur, l'antigel améliore l'efficacité du système de chauffage? Il est donc conseillé de demander à un professionnel d'évaluer la densité du liquide de refroidissement.

4. INSPECTION PRÉHIVERNALE

Comme le dit si bien le dicton, mieux vaut prévenir que guérir! Rendez-vous chez votre concessionnaire pour faire inspecter la batterie, le démarreur, l'alternateur, le système de chauffage et les freins. Si votre véhicule est muni d'une traction intégrale, demandez au garagiste de remplacer le lubrifiant différentiel arrière.À la maison, examinez les phares avant et arrière, les clignotants et le klaxon. Des phares ou clignotants non fonctionnels sont dangereux et peuvent être considérés comme une infraction au Code de la route.

5. URGENCE

Un mal de tête en pleine heure de pointe ou une crevaison au milieu de la tempête, ça peut malheureusement arriver. Prévoyez les indispensables : une petite trousse de soins, une lampe de poche (avec des piles) et des collations. Dans le coffre arrière, mettez-y pelles, couvertures, chandelles, sel et câbles de survoltage. Assurez-vous aussi d'avoir un pneu de secours fonctionnel.

Tout est en ordre? Vous voilà prêt à affronter l'hiver.